《港區國安法》生效的首個七一回歸日，民陣遊行申請被警方反對，但當日仍有大批人士在港島參與遊行示威，警方最終拘捕370人，當中6男4女涉嫌違反《港區國安法》，其中5男4女已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。 而騎電單車衝向警察防線的24歲男司機，下午被正式落案控告違反《港區國安法》，是法例實施後首名被檢控人士。他暫被控一項煽動他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪，案件由警察新成立的國安處處理，下午在到西九龍灣法院提堂。

當日下午3時許，24歲男子駕駛一輛車尾插着「光復香港，時代革命」旗幟的橙紅色電單車，在灣仔謝斐道近柯布連道，懷疑衝向在場防暴警防線方向，電單車圖右轉入謝斐道，至柯布連道被多名防暴警員截停制服拘捕。網上片段拍得當時數名防暴警員於馬路嘗試阻截電單車，電單車未有停止，有警員被撞彈開倒地，電單車司機其後倒地，多名警員上前制服司機。事件導致3名警員手部及膝部等位置受傷，男司機涉瘋狂駕駛及違《港區國安法》被捕。

港府今任命劉賜蕙為維護國家安全部門負責人

政府今日根據《港區國安法》第十二條，成立維護國家安全委員會（港區國安委）。行政長官林鄭月娥按《港區國安法》第十六條第二款任命劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。



港區國安委由林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。而陳國基同時兼任港區國安委秘書長。



港區國安委亦按《港區國安法》第十五條設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派的駱惠寧出任，他將列席港區國安委會議。