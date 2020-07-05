新田公路追到新蒲崗　GTR跑車撞3車　警拘1男子

凌晨1時許，警方新界北交通特遣隊人員，駕駛隱形戰車巡邏至新田公路時，事發時時1輛日產GTR跑車，以大約時速200公里高速行駛，遂展開追截。

消息稱，該車一直逃避追截沿粉嶺公路、吐露港公路、沙田路、獅子山隧道、窩打老道、界限街、彩虹道、蒲崗村道、經迴旋處再折返彩虹道往旺角方向。除新界北外、新界南、東九龍及西九龍的交通部亦加入追截。期間多次切雙白線及衝紅燈，亦包括在獅隧內切線。

據了解，該車駛至新蒲崗彩虹道近衍慶街燈口，當時剛好由紅燈轉綠燈，但左線有1輛的士、右線則有1輛中型貨車，當時剛剛起步，車速甚慢。由於後有追兵，跑車企圖在貨車與的士之間逃出，但卻撞向的士車尾，及硬撼向貨車左邊車身。

跑車逃走時撞向貨車。(劉定安攝)

兩人被帶下跑車，其中司機被鎖上手銬拘捕。(劉定安攝)

被捕男子被帶上警車。(劉定安攝)

警犬到場搜車，並未發現違禁品。(劉定安攝)

跑車上司機被困，而乘客則疑企圖逃走，1輛警車隨即上前「閘」住乘客位，期間倒後鏡撞及GTR車身。多名警員隨即爬上跑車大銀幕喝止2人逃走，其他警員則開門將2人鎖上手銬。警犬事後奉召到場搜車，並未發現違禁品。而警員則在車尾箱找到兩對與該車號碼不同的車牌。據悉，該車牌為該車上一手的號碼，相信並不涉違法事件。至於負責「閘」停疑人的警車車尾泵把甩脫，據悉是高速駛經上斜位時，車尾太貼地而撞到地面，並非與其他車輛碰撞。



經初步調查後，年約20餘歲乘客被放行。警方則以涉嫌「危險駕駛」將25歲男司機拘捕。警方正調查事件。由新田公路開始追至新蒲崗截停可疑車輛，大約40公里距離。