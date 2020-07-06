元朗七旬單車翁遭的士撞至重創不治　司機涉危險駕駛被捕

元朗發生致命交通意外。周一（6日）清晨5時許，1輛單車及2輛新界的士，駛經大棠路與十八鄉路交界時相撞。76歲姓王騎單車老翁重創倒地，不省人事，由救護車送往屯門醫院搶救，延至下午2時40分傷重不治；2的士男司機及其中1車男乘客受輕傷，送往博愛醫院。其中57歲姓石的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

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警方稱，今（6日）清晨5時17分，1名76歲姓王老翁騎單車沿十八鄉路往十八鄉迴旋處方向行駛，1名57歲姓石男子駕駛新界的士沿大棠路往十八鄉路方向行駛，另1名62歲姓許男子則駕駛另1輛新界的士沿大棠路往大樹下西路方向行駛。至大棠路與十八鄉路交界時，姓石男子駕駛之的士懷疑收掣不及撞向單車後，懷疑司機扭右閃避時再撞向安全島及對面線由許男子駕駛之的士。

踏單車姓王老翁頭部嚴重受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，於下午2時40分被證實死亡。57歲的士司機、62歲的士司機及1名32歲姓吳的士男乘客則受輕傷，清醒被送往博愛醫院治理。

其中57歲姓石的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。他已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。

新界北總區交通部意外調查隊正調查案件。

任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。