港版國安法│國安公署臨時基地開幕禮　林鄭月娥梁振英鄧炳強到場

撰文：凌逸德
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「港區國安法」生效一星期，有指「中央駐港國安公署」，將會以銅鑼灣維景酒店，作為臨時基地。據知國安公署臨時大樓，將於今日（8日）上午啟用。
《香港01》於今日凌晨零時，抵達銅鑼灣維景酒店外視察，發現大批工作人員在酒店外準備，其中有工人架起升降台，在酒店門外裝設一個新的金屬架，再掛上中華人民共和國國徽。至於酒店門外的旗桿，則仍未掛上國旗。
昨日（7日）深夜10時許，包括警務處處長鄧炳強、警隊副處長蕭澤頣等多名高級警務人員，先後到達維景酒店視察情況；及至今日清晨6時許，行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗等人，陸續抵達維景酒店，「一哥」鄧炳強亦乘坐1號車牌房車，重返酒店現場。而掛有代表駐港解軍的ZG車牌的七人車，亦於清晨抵達。警方的重點搜索隊人員，在酒店一帶加強搜查。
大約上午7時，國安公署臨時辦公大樓門外舉行升旗禮。行政長官林鄭月娥，於儀式後致詞。
當局在上址外圍設立記者區，不過距離酒店正門旗桿位置相當遠，儀式期間，記者須在隔著重重巨型水馬的記者區，「窺視」裡面情況。
此外，警方則於凌晨零時半左右，將銅鑼灣道往大坑方向全線封閉，包括用多架大貨車連來大型水馬，設置在行人路兩旁。大批機動部隊人員在場戒備，同時亦出動警犬。
運輸署昨日（7日）深夜11時半發稿指，因應道路狀況，以下路段暫時封閉，並呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路：
-介乎天后廟道至禮賢里的一段銅鑼灣道；
-禮賢里；
-蓮花宮東街；及
-蓮花宮西街。
以下受影響巴士路線須改道行駛:
港島路線:
2, 5X, 81
過海路線：
914
機場路線：
A11, NA11
+2
警方將酒店附近一段道路封閉。(陳永武攝)