何鴻燊逝世｜賭王靈堂佈置白玫瑰　親友抵殯儀館　長生店趕製花牌

一代賭王何鴻燊於5月26日逝世，享年98歲，結束傳奇一生。何鴻燊將於明日（9日）在香港殯儀館一樓大堂設靈，翌日（10日）大殮出殯。《香港01》記者今早（8日）到香港殯儀館視察，職員忙於佈置賭王的靈堂，靈堂外牆佈置上人造草皮及白玫瑰，大量鮮花擺滿大堂，靈堂內則以白布佈置及掛有大螢幕。另外附近的長生店忙於趕製花牌，現場可見花牌包括何鴻燊的堂妹及姪子。至早上12時許，身穿黑衫的親友陸續抵達殯儀館，現場消息指包括何鴻燊的女兒何超鳳及何超蕸。

附近的長生店忙於趕製花牌，現場可見花牌包括何鴻燊的堂妹、姪子。（香港01記者攝）

賭王治喪委員會名單曝光 包括董建華、駱惠寧

昨日（7日）賭王何鴻燊的治喪委員會名單曝光，成員包括前特首董建華擔任榮譽主任，前特首梁振英及澳門前特首何厚鏵出任榮譽副主任。而主任由香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應、以及澳門前行政長官崔世安出任。委員亦有來自政商界人士，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基、新鴻基地產資深董事郭炳江、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等。

賭王將會擇吉安葬 下葬昭遠墳場

本周五下午2時半，賭王將會辭靈出殯，擇吉安葬。據悉，賭王會安葬於摩星嶺昭遠墳場內，何東家族不少人安葬於昭遠墳場，包括何東父母、兒子何世儉、何世禮、弟弟何福、何甘棠，賭王父親何世光及母親、女兒何超英，「十姑娘」何婉琪等。堪稱風水絕佳的昭遠墳場，不時被誤以為是何東家族私人墓地，但按地契規定，實為香港歐亞混血兒家族提供安葬場所。

靈堂外牆佈置上人造草皮及白玫瑰，大量鮮花擺滿大堂。（倪禮碧攝）

有傳何鴻燊墓地位置在其父親何世光及母親的墓地旁邊，從航拍畫面見到，何世光墓地旁邊有一塊空地（圖中藍框位置）。（香港01記者攝）