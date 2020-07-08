何鴻燊逝世｜愛將蘇樹輝為橫匾揮筆　「笑語帷幄」顯賭王傳奇一生

「賭王」何鴻燊於5月26日離世，享年98歲，其喪禮今日（8日）起一連三日於香港殯儀館舉行，遺體將遺體將長眠於摩星嶺一號昭遠墳場。靈堂橫匾書有「笑語帷幄」四字，出自其愛將澳博副主席蘇樹輝之手，盡顯「賭王」叱吒澳門賭業及商界，作為澳博靈魂人物的傳奇一生。

「賭王」靈堂設於香港殯儀館1樓。嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬根據靈堂圖片，指橫匾上四字為「笑語帷幄」，相信改用自「運籌帷幄」，表達何鴻燊予親友是一個決策準確、談笑間叱吒風雲的人物。

下午3時許，澳博副主席、執行董事兼行政總裁蘇樹輝抵達香港殯儀館，送別伯樂何鴻燊。（梁子傑攝）

橫匾「笑語帷幄」四字出自澳博副主席、執行董事兼行政總裁蘇樹輝之手。蘇樹輝是「賭王」身邊老臣子兼愛將，現年69歲的他出生於香港，據知，他早年面試信德集團助理秘書一職，初生之犢被「賭王」看中，工作一年多後被調回澳娛，隨後數十年在管理上得到卓越成績，成為「賭王」的得力助手，為何家打天下。

早前市場曾預計，在「賭王」離世後，蘇樹輝會被剔出執董名單，但最終成功連任，可見他在澳博地位屹立不倒。

同時蘇樹輝是書法家，創辦甲子書學會兼任會長，曾在中外舉辦多個書法作品展，展出作品包括甲骨文、竹木簡、篆、隶、行書等。