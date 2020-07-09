何鴻燊逝世｜今日設靈公祭　四房成員陸續抵達殯儀館

「一代賭王」何鴻燊於5月26日以98歲高齡辭世，何家成員昨（8日）起一連3日，包下整幢香港殯儀館為何鴻燊致喪，並定於今日（9日）設靈公祭、明日（10日）大殮出殯，再擇吉日安葬。早上10時半，何鴻燊的四房家族各成員陸續抵達殯儀館打點，包括長房女兒何超雄、二房長女何超瓊、女兒何超儀；三房陳婉珍、女兒何超蓮；四房梁安琪、何猷亨、何猷君、何超盈及何超欣等。 殯儀館外陸續有政商界人士送來花牌，包括霍英東集團行政總裁霍震寰夫婦、中大校長段崇智暨員生、女星楊紫瓊等。殯儀館外的球場設有排隊區，供前來公祭的人士排隊。

何鴻燊四房成員陸續抵達殯儀館：

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公祭向到場人士派發紀念冊，封面是賭王身穿軍禮服的照片，紀念冊內有來自港澳政商界名人撰文弔唁，包括中央統戰部、中聯辦、港澳辦、香港特首林鄭月娥及澳門行政長官賀一誠等。

紀念冊共48頁，記錄賭王何鴻燊叱吒港澳一生，1941年隻身赴澳門謀生，1962年在澳門創立澳門旅遊娛樂有限公司，同年在香港創辦信德集團前身「信德船務」，並自1970年建立葡京品牌。何鴻燊熱心公益，捐助港澳多家大學，多個受助機構包括東華三院、保良局等均有撰文悼念。

【何鴻燊公祭】紀念冊封面印有賭王的照片，女兒何超儀昨日透露，「紀念冊內頁相家姐揀」。（黃偉民攝）

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靈堂橫匾書有「笑語帷幄」四字，出自何鴻燊愛將、澳博副主席蘇樹輝之手；中央置有三位太太的心型玫瑰花圈。昨日何鴻燊四房家族成員已抵達殯儀館，包括二太藍瓊瓔、三太陳婉珍、四太梁安琪及各人子孫。英皇集團主席楊受成及其子楊政龍、商台主席何驥亦有到場致祭。

靈堂橫匾書有「笑語帷幄」四字，出自何鴻燊愛將、澳博副主席蘇樹輝之手。（資料圖片）

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根據周二（7日）公佈的喪禮細節，治喪委員會將由前特首董建華擔任榮譽主任，前特首梁振英及澳門前特首何厚鏵出任榮譽副主任；主任則由特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應及澳門前特首崔世安出任。委員亦有政商界名人，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基、新鴻基地產資深董事郭炳江、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等。

今日設靈公祭後，明日下午2時半將會辭靈出殯，擇吉安葬。據悉，何鴻燊將於摩星嶺昭遠墳場長眠，何東家族不少成員均安葬於該墳場，包括何東父母、兒子何世儉、何世禮、弟弟何福、何甘棠、賭王父親何世光及母親、女兒何超英及「十姑娘」何婉琪等。昭遠墳場風水極佳，常被誤會是何東家族的私人墓地，但按地契規定，實為香港歐亞混血兒家族提供的安葬場所。

有傳何鴻燊墓地位於其父親何世光及母親的墓地旁邊。由航拍畫面可見，何世光墓地旁邊有一塊空地（圖中藍框位置）。（香港01記者攝）