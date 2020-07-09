何鴻燊逝世．直播｜今日設靈公祭　1名女子闖靈堂軍裝警到場處理

「一代賭王」何鴻燊於5月26日以98歲高齡辭世，何家成員昨（8日）起一連3日，包下整幢香港殯儀館為何鴻燊致喪，並定於今日（9日）設靈公祭、明日（10日）大殮出殯，再擇吉日安葬。早上10時半，何鴻燊的四房家族各成員陸續抵達殯儀館打點，包括長房女兒何超雄、二房長女何超瓊、女兒何超儀；三房陳婉珍、女兒何超蓮；四房梁安琪、何猷亨、何猷君、何超盈及何超欣等，靈堂內播放賭王的相輯，回顧賭王的一生。 下午陸續有各界名人抵達殯儀館送別賭王，商界名人包括嘉華集團、銀河娛樂集團主席呂志和、富豪趙世曾、迪生創建主席潘迪生、港鐵前非執行主席馬時亨等；現場消息指，下午4時開始，會供公眾人士入場送別賭王，惟下午3時半現場發生小插曲，一名女子進入靈堂位置叫囂，高呼何鴻燊名字，並要求見何超瓊，10分鐘後有約10名軍裝警到場處理，暫時未知女子身分。現場一度出現混亂。

何鴻燊四房成員陸續抵達殯儀館：

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今早，殯儀館外有半百傳媒行家到場，陸續有政商界人士送來花牌，包括霍英東集團行政總裁霍震寰夫婦、中大校長段崇智暨員生、女星楊紫瓊等。殯儀館外的球場設有排隊區，供前來公祭的人士排隊。

各界人士陸續到場送別賭王

下午陸續有各界名人抵達殯儀館送別賭王。中午12時許，嘉華集團、銀河娛樂集團主席呂志和抵達殯儀館，他早前得悉何鴻燊逝世後，曾發文哀悼，稱與何鴻燊相交相知多年，對叱吒澳門娛樂事業多年的「一哥」十分敬重，對好友辭世後深感哀痛。下午1時許，富豪趙世曾乘坐勞斯萊斯抵達香港殯儀館。

下午2時許，中大前校長沈祖堯、現任中大校長段崇智、港鐵前主席馬時亨、前財政司長梁錦松、迪生創建主席潘迪生等到場。

政界人士亦陸續到場，包括基本法委員會前副主任、前律政司長梁愛詩、前立法會主席范徐麗泰、經民聯立法會議員梁美芬等到場。

下午3時半現場發生小插曲，一名女子進入靈堂位置，高呼何鴻燊名字，並稱要見何超瓊，約10名軍裝警到場處理，暫時未知女子身分。現場一度出現混亂。

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公祭前有市民前往香港殯儀館外等候，家住何文田的市民梁先生帶同一本封面印有賭王逝世消息的雜誌前來悼念，他稱間中會前往澳門小賭，視何鴻燊為偶像，仰慕及敬佩他事業成功，對澳門、香港有貢獻。梁先生從新聞得知可以前往公祭，於是前來悼念。

公祭向到場人士派發紀念冊，封面是賭王身穿軍禮服的照片，首頁寫上「永遠懷念，何鴻燊博士」，附上其原全國政協常委、大紫荊勳賢及大蓮花勳賢的名銜。紀念冊內有來自港澳政商界名人撰文弔唁，包括中央統戰部、中聯辦、港澳辦、香港特首林鄭月娥及澳門行政長官賀一誠等。何鴻燊熱心公益，捐助港澳多家大學，多個受助機構包括東華三院、保良局等均有撰文悼念。

紀念冊共48頁，內頁以中英文記錄賭王何鴻燊叱吒港澳一生，1941年隻身赴澳門謀生，1962年在澳門創立澳門旅遊娛樂有限公司，同年在香港創辦信德集團前身「信德船務」，並自1970年建立葡京品牌。文末提及賭王向來有話直說，一諾千金、坐言起行，因此贏得尊敬和友誼。他不懈的努力與堅持，養成了面對挑戰永不言「不」的精神，決定了他一生成就，也見證他對社會的承諾。

【何鴻燊公祭】紀念冊封面印有賭王的照片，女兒何超儀昨日透露，「紀念冊內頁相家姐揀」。（黃偉民攝）

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靈堂橫匾書有「笑語帷幄」四字，出自何鴻燊愛將、澳博副主席蘇樹輝之手；中央置有三位太太的心型玫瑰花圈。昨日何鴻燊四房家族成員已抵達殯儀館，包括二太藍瓊瓔、三太陳婉珍、四太梁安琪及各人子孫。英皇集團主席楊受成及其子楊政龍、商台主席何驥亦有到場致祭。

靈堂橫匾書有「笑語帷幄」四字，出自何鴻燊愛將、澳博副主席蘇樹輝之手。（資料圖片）

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根據周二（7日）公佈的喪禮細節，治喪委員會將由前特首董建華擔任榮譽主任，前特首梁振英及澳門前特首何厚鏵出任榮譽副主任；主任則由特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應及澳門前特首崔世安出任。委員亦有政商界名人，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基、新鴻基地產資深董事郭炳江、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等。

今日設靈公祭後，明日下午2時半將會辭靈出殯，擇吉安葬。據悉，何鴻燊將於摩星嶺昭遠墳場長眠，何東家族不少成員均安葬於該墳場，包括何東父母、兒子何世儉、何世禮、弟弟何福、何甘棠、賭王父親何世光及母親、女兒何超英及「十姑娘」何婉琪等。昭遠墳場風水極佳，常被誤會是何東家族的私人墓地，但按地契規定，實為香港歐亞混血兒家族提供的安葬場所。

有傳何鴻燊墓地位於其父親何世光及母親的墓地旁邊。由航拍畫面可見，何世光墓地旁邊有一塊空地（圖中藍框位置）。（香港01記者攝）