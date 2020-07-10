何鴻燊逝世｜今大殮出殯　董建華、何厚鏵、林鄭等8政經名人扶靈

賭王何鴻燊5月26日與世長辭，享年98歲，四房家族成員連日奔波於香港殯儀館處理喪禮。何鴻燊今日（10日）下午大殮出殯，儀式過後賭王的靈柩將會暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。扶靈名單包括董建華、何厚鏵、林鄭月娥等8名政經界名人。

【何鴻燊大殮出殯】何鴻燊遺體今日（10日）大殮出殯，董建華、何厚鏵、林鄭月娥等8名政經界名人扶靈。（黃偉民攝）

何鴻燊喪禮今日（10日）大殮出殯，扶靈人士名單香港前特首董建華、澳門前特首何厚鏵、香港特首林鄭月娥女士、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行主席李國寶博士、合和實業主席胡應湘及港交所前主席李業廣。

何鴻燊喪禮昨日（9日）公祭，不少政經人物送上花牌致意。公祭原訂下午2時開始，先安排預先登記的團體、政要人物致意，及至下午7時方讓公眾入內。

扶靈人士名單包括董建華、林鄭月娥

喪禮儀式由澳博副主席蘇樹輝主持，二房長女何超瓊宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單，二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞，而董建華、港大前校長徐立之、李業廣及澳娛股東霍震霆負責致悼詞。

賭王何鴻燊於5月26日離世，享年98歲，結束傳奇一生。何鴻燊家族由7月8日起一連三日，包下整幢香港殯儀館為何鴻燊致喪。一般喪禮為期2日，3日並不常見，而且他們更包下全幢香港殯儀館，有指需要約七位數費用。

【何鴻燊大殮出殯】何鴻燊喪禮昨日（9日）公祭，不少政經人物送上花牌致意。（余睿菁攝）

7月9日公祭情況，高官名人送別賭王：