何鴻燊逝世．直播｜靈堂播放罕見家族照片　回顧賭王傳奇一生

賭王何鴻燊5月26日與世長辭，享年98歲，四房家族成員連日奔波於香港殯儀館處理喪禮。今日（10日）下午何鴻燊大殮出殯，儀式過後賭王的靈柩將會暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。扶靈名單包括董建華、何厚鏵、林鄭月娥等8名政經界名人。 喪禮儀式會由澳博副主席蘇樹輝主持，二房長女何超瓊作為家族代表宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單，二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞，而董建華、港大前校長徐立之、李業廣及澳娛股東霍震霆負責致悼詞。

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上午11時40分，大會開放地下大堂位置予傳媒拍照，四周的花牌大部份是娛樂界的好友為主，藝人劉德華、周星馳、周潤發、成龍、楊紫瓊、陳寶珠等花牌放於禮堂的中間位置。堂內設有三個螢幕，分別播放何鴻燊生前出席多個場合的珍貴照片，包括與前中共國家主席江澤民、前國家總理朱鎔基、國家主席習近平的合照，以及收藏多個香港、澳門重要時刻與政、商好友的合照。

另外亦有播放家庭合照，排序由長房合照開始，包括展示多張與已故長房太太黎婉華的照片，部分照片未曾對外公開過。至於早前曝光的四房大兒子何猷邦，至今仍未現身，家庭合照亦未曾出現。

四房成員抵達現場情況：

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賭王的舉殯儀式將於下午一時舉行，今早10時起，四房家族成員陸續到場，包括長房女兒何超雄、二房大兒子何猷龍、女兒何超蕸、何超鳳、三房太太陳婉珍、女兒何超雲、何超蓮、兒子何猷啟及太太，四房太太梁安琪、兒子何猷亨、何猷君及太太奚夢瑤等先後到達。早上11時許，長房已故兒子何猷光兩名女兒何家華、何家文及長房女兒何超英的女兒蕭玟錚亦到達。上午11時40分，二房太太藍瓊纓乘坐其名下的私家車抵達靈堂。

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各界名人到場

此外，與何鴻燊多年來合作賭業生意的已故全國人大政協霍英東兒子霍震霆、霍震寰及兒子、澳博副主席蘇樹輝等亦已到達。另外，過百名信德集團代表乘坐旅遊巴分批到達出席喪禮。上午11時28分，政制及內地事務局局長曾國衞到達殯儀館。

中午12時許，政商代表陸續到達，包括胡應湘、澳門前特首何厚鏵、前保安局局長李少光，立法會主席梁君彥、港大微生物學系講座教授袁國勇、港大校長張翔等。另外，藝人林青霞亦到場。

中午12時40分，政務司司長張建宗、利豐集團馮國經、麗新林建岳及兒子、唐英年、曾德成及楊超到達。中聯辦主任駱惠寧到場逗留5分鐘後離開。

中午12時50分，律政司司長鄭若驊、前特首梁振英及太太、新地郭炳江、李國章、李國寶與太太、兒子李民橋一同到達。特首林鄭月娥及全國委員會副主席董建華先後到達。

【何鴻燊大殮出殯】特首林鄭女娥到場。（張浩維攝）

大會開放地下大堂位置予傳媒拍照，四周的花牌大部份是娛樂界的好友為主。（李澤彤攝）

何鴻燊喪禮今日（10日）大殮出殯，扶靈人士名單香港前特首董建華、澳門前特首何厚鏵、香港特首林鄭月娥女士、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行主席李國寶博士、合和實業主席胡應湘及港交所前主席李業廣。

據悉，何家由周三起於香港殯儀館包場，至今日下午約五時，其後時間將陸續開放三樓房間予其他人士使用，而地下、一樓及二樓今日仍然關閉。

何鴻燊喪禮昨日（9日）公祭，不少政經人物送上花牌致意。公祭原訂下午2時開始，先安排預先登記的團體、政要人物致意，及至下午7時方讓公眾入內。

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賭王何鴻燊於5月26日離世，享年98歲，結束傳奇一生。何鴻燊家族由7月8日起一連三日，包下整幢香港殯儀館為何鴻燊致喪。一般喪禮為期2日，3日並不常見，而且他們更包下全幢香港殯儀館，有指需要約七位數費用。

7月9日公祭情況，高官名人送別賭王：