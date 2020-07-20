【修例風波紀要．第二回】警察不滿在悶燒　文官誤判鑄亂局

《逃犯條例》修訂草案激起社會極大反彈，特首鄭月娥堅信修例「初心」無錯，堅持於6月12日如期恢復二讀。承接上一回， 角力由文宣戰、議會戰，迅速升級至街頭浴血戰，去年六、七月開始逐漸演變成持續且不斷升級的暴力衝擊。警方事隔五年再次施放催淚彈，揭開反修例風波最關鍵的章節。 香港警察經歷佔中和反修例，五年間兩度被夾在政府與示威者之間成為磨心，遭市民斥責與唾罵。《香港01》訪問警隊不同層級，從前線至管理層角度看6月至7月的大型示威衝突，剖析這段時間警察所面對的心理困擾。 另一邊廂，政府強硬態度成為整場運動最大的助燃劑，「五大訴求」一個都不獲回應，和理非有感力量渺少，轉而接納勇武抗爭，「和勇不分」新現象令暴力衝突愈燒愈烈，自此一場捲席全城的政治大戰已無法回頭。 修例風波紀要六之二

警察佔中被指誤判 民望插水被嘲「黑警」

歷史總是在重複，政客總是犯相同的錯誤。

2014年夏，一枚催淚彈以禿鷹疾飛的姿態劃破中環夏愨道的半空，驚動國際。這是香港15年來首次針對示威群眾發射的催淚彈，更是梁振英政府向噪動政局投下的一枚重磅彈，直炸開了歷時79天、震撼全城的「雨傘運動」。當日警方共施放87枚催淚彈，數目遠超2005年韓農反世貿示威，手無寸鐵、只有雨傘的示威者迅即贏得舉世矚目和同情。

警方沒有乘勢推進，示威者重佔馬路及進一步壯大，清場無期。社會上有聲音質疑警方當日誤判形勢，有份參與現場決策的警隊總警司級人員向《香港01》表示﹕「事後有人討論為何沒有推進，但無人認為有錯」，畢竟現場指揮官判斷當刻形勢後作出戰略決定，亦難以預估有怎樣的蝴蝶效應。

催淚彈鎮壓未見效，反換來各方責難，事後行政會議成員羅范椒芬更要求警隊向行會交代，予人感覺政府將責任推卸到警方，警隊內部士氣低落，對政府大為不滿，以致羅范椒芬翌日要為言論致歉。接下來發生的「七警案」、「朱經緯案」，更令警隊的形象插水，被嘲諷為「慈母」、「黑警」，警察民望跌至回歸以來新低點。

佔中後的五年，港大民研可見，港人對警隊滿意度淨值起跌不定，已回不去佔中前水平。這時，特首林鄭月娥硬推修例，警隊無可避免地再度陷入政治旋渦。

2019年6月12日，金鐘示威衝突。（資料圖片／梁鵬威攝）

警察為文官死守立會 換來一身罵名

2019年6月9日，民陣指有103萬人參與反修例遊行。但林鄭拒絕妥協，當晚11時07分發出新聞稿，文末一句「《條例草案》將於6月12日在立法會恢復二讀辯論」，令聚集在立法會示威區的群眾怒火難遏，凌晨觸發首輪警民衝突，拉開歷時逾一年的騷亂帷幕。

為確保二讀不受影響，6月12日凌晨時分，立法會秘書處發出黃色警示，警員漏夜進駐大樓。示威者徹夜留守金鐘，為阻撓二讀磨刀擦槍。可惜，林鄭似乎未察覺暴風雨將至，當日上午仍接受電視專訪稱絕不會撤回。警隊則高度戒備，部署5,000警力保護立法會及政總一帶，但衝突終究發生。612上午7時55分 ，示威者展開佔領行動，至下午警方向鋪開傘陣的示威者展開猛攻，示威陣營負隅死守，胡椒與催淚齊飛，警棍跟黑傘互踫，陣地戰一直由上午打至翌日凌晨，成為本港近年社運史上最怵目的一幕。

該名總警司憶述時向《香港01》記者透露﹕「警方收到情報，很多人想要衝擊立法會，為確保立法會內議員及工作人員安危，警察是不可能失手的。當日的指揮官有佔中經驗，決定施催淚彈後驅散。」

警隊按文官要求成功死守立法會，立法會秘書處卻宣布延後會議，而在衝突的過程中，警方施放150枚催淚彈及首次發射橡膠子彈和布袋彈，有前線警察被指使用過度武力，包括直接瞄準頭部射擊、向轉身離開的傳媒射催淚彈、引發中信大廈事件等，個別警員可能面臨追究。有警隊督察級人員形容事件﹕「幫你打開了路，文官卻不開會，最後清算時，警察就要承擔。」

2019年6月16日：民陣發起譴責鎮壓撤回惡法大遊行，主辦宣布有200萬人參加。（盧翊銘攝）

前線警嘆如打仗﹕沒有修例，就沒有警民對立

612後的四天，民陣舉行大遊行，亦即常被提起的「616」大遊行，當日矛頭之一正是「追究警暴」。這一日的上街人數比69遊行更盛，民陣聲稱有「200萬零1人」參與（警方稱最高峰時有33.8萬人），創香港史上遊行人數最多紀錄。示威者提出「五大訴求」，其中三項針對警察，包括成立獨立調查委員會、撤銷暴動定性、不檢控示威者。警隊士氣重挫，四大警察工會會晤處長盧偉聰後，發聲明表達強烈反對獨立調查，並為同事大吐苦水，說警員身心承受異常巨大的壓力；遭受到示威者指罵侮辱；警員及家人被「起底」。

有參與前線行動的資深警員坦言感到委屈，指針對警方的文宣、假消息鋪天蓋地；自己和妻兒被「起底」，擔心會遇襲，情緒受困；政見不同的親友疏遠，警察被孤立，身邊共患難的只有同袍，兄弟情誼深厚，見到同袍遇襲受傷時感覺難受。警員處處受壓，對示威者產生敵對心態，或多或少會使用較大的武力，「很難百分百避免」。

對於是否林鄭拒撤回而令場面一發不可收拾，他說﹕「雖然沒有埋怨林鄭未有一早撤回，但沒有逃犯條例就沒有這些事了。現時不只是敵視政府，也針對警察，就好像在打仗。」

圍堵警總如屈辱利劍刺心 前線埋怨立會不拘捕

民怨沸騰，林鄭和警隊嘗試為大遊行降溫，當晚林鄭發新聞稿承認政府工作上不足引發社會矛盾，並向市民致歉；盧偉聰翌日也跟着改口澄清﹕「沒說整個事件是暴動……警方只拘捕五人與暴動罪有關」，但都沒有回應五大訴求。

抗議行動開始轉趨勇武。6月21日及6月26日，示威者兩度圍堵警察總部掟蛋、噴漆、堵路，要求盧偉聰現身交代。這是回歸以來，警隊受到最嚴重的挑釁。面對暴力衝擊，警隊未有主動驅散，該名總警司解釋當日的評估，指圍堵警總屬違法，但在整個社會運動剛開始的情況下，強行驅散隨時更嚴重，故警方以靜制動，以反映警方可以忍耐和平表達訴求，「不過，作為警隊核心的總部被包圍，感覺是不良好的，同事一定會不開心。」警察督察協會向會員發信亦形容﹕「這一把極盡屈辱的利劍，已經狠狠地刺進每位同事的心坎中，同袍無不悲憤莫名，心痛不已」。

警方行動的另一受非議節點，是「71」衝擊立法會事件。7月1日，激進示威者衝擊及闖進立法會，警方被指未作拘捕，又被質疑設「空城計」，引誘示威者闖入立法會。總警司解釋，當日既有民陣遊行，也有激進份子衝擊立法會，警方需衡量驅散的可行性。立法會內只有百多名警員防守，卻被上萬人圍攻，雙方人數懸殊，警方未必有能力阻止攻勢，故決定疏散大樓內全部人員。事後立法會被攻入，警方作出多次警告及給予足夠時間，待六、七成示威者離去後才進行驅散。

但對身在前線的警員而言，立法會一役是個遺憾。當時在政總靜候指示的資深警員表示，在立法會被佔據後，已準備好展開拘捕行動，惟上級最終中止行動，同袍間難免有所埋怨，「心中有團火，違法行為看不過眼，當差有種使命感。會覺得不值，進去（立法會）必定能拘捕（示威者）。」

林鄭「聽不到」訴求 助長和勇不分

警察不滿的情緒在悶燒，另一邊廂，溫和與激進示威者摒棄佔中時期的分歧，有合流之勢。反修例初期，示威現場常見和理非築人鏈送物資，勇武則在前線衝擊警察防線。七一示威者衝入立法會大肆破壞，牆上一句「是你教我們和平遊行是沒用的」標語，表達了當日示威者的想法，也成為是次運動的分水嶺——由和平、理性、非暴力的溫和示威，走向激進勇武的武力抗爭。

中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心的研究報告令人反思。該報告顯示，運動發展至6月下旬時，絕大多數受訪者認同和勇兩派示威者共坐一條船，為共同目標合作，贊成「和平集會和衝擊行動互相配合才可以達到最大效果」。

在7.21元朗白衣人事件中被襲擊的廚師蘇先生，自嘲曾經是「港豬」，但一夜間被藤條鞭醒，如今以和理非的身份回望及觀察近年社會運動的變遷。他認為佔中時和勇各執一詞，但去年6月後，和勇明白不可以沒有另一方，勇武的行動需要和理非的背書；和理非自知自己影響力有限，隨便割席只會失去盟軍，「難聽地說是互相利用，好聽點就是互相幫助，各取所需。」

「回歸那麼多年，市民做過好多和平集會、遊行，政府理你多少呢？究竟她是聽不到，還是不願意聽？」他批評林鄭政府把香港人看得愚蠢，傲慢地認為港人未透徹理解修例便走出來反對，事實是市民理解過後，仍無法信任政府，才促使百萬人和平遊行。但林鄭仍然聽不到，堅持恢復二讀，直至事件發酵到無可控制時，她才說暫緩、壽終正寢。「和理非經歷那麼多，覺得原來以往一直堅持的做法，成效真的不大，這是為什麼我們開始接納勇武的行為。」暴力破壞不應鼓勵，但和理非的無奈，又是社會無法迴避的現實。

▼逃犯條例爭議過程▼

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「無大台」文化興起 主導運動後期

反修例風波一下子成為社運新手法的雛模，竟逐漸由前所未見的「無大台」模式主導，由「和理非」到「勇武派」不同光譜合流而動，任何參與者亦能擁有決策權。新手法不斷湧現，多元抗爭和文宣遍地開花。

由7月開始，整個運動不再局限於金鐘一帶，具標誌性的連儂牆，成為覆蓋全港十八區的社區性民主牆；民間也自發在各區舉辦遊行，每次都有數以十萬計市民出席。

「期望遍地開花可延續運動溫度，保持議題關注度。」社區關注組織「沙田一隅」召集人梁延豐為沙田區遊行申請不反對通知書時如是說。因為文官的誤判，鑄成了612的暴力衝突開端，亦令整個政府團隊陷入前所未有的弱勢，林鄭兵敗如山倒，一場席捲全城的政治大戰已無法回頭，整個香港墮進時代的動盪與劇變之中。

（第二回完）