民主派初選｜何致宏涉管有危險藥物獲保釋：點會隨身帶埋醫生紙?

中西區區議員何致宏，於昨日（7月12日）在西灣河擺街站時宣傳初選時，遭警方搜查時發現身上藏有一包藥物，以涉嫌「管有危險藥物」被拘捕，他於昨日深夜獲保釋。 何致宏於今日（7月13日）凌晨零時半左右，在其facebook專頁上發帖報平安，指已安全回家。他在帖文中解釋，事發時他於西灣河地鐵站附近擺街站宣傳初選，遭到警方無理截查。他身上藏有一包藥物，而沒有㩦帶醫生紙，因而警方以「管有危險藥物」將他拘捕。 有傳媒較早時獲消息稱，該藥物為粉狀。他特意澄清，被搜獲的藥物是粒狀而非粉狀，更不是毒品。

他直言：「試問各位睇完醫生帶藥出街食，點會隨身帶埋醫生紙？因此肯定我的被捕是濫捕，我亦相信是衝着我區議員及初選參選人的身份而來！在現時的政府打壓下，各位市民必須更加小心，但我絕不會就此低頭！」他同時在帖中向多名即時趕到支援的區議員及朋友道謝。

警方表示，7月12日晚上約7時，在筲箕灣道87號附近巡邏，其間截查一名26歲姓何本地男子，並於該名男子的腰包內檢獲一包懷疑危險藥物。經初步調查，該名男子涉嫌「管有危險藥物」被捕，已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。案件交由柴灣分區人員跟進。