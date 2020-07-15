新冠肺炎｜政府再施堂食禁令　食肆夠鐘即趕客走　麥難民「消失」

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府宣布今日（15日）開始，食肆由下午6時至上午5時禁止堂食，只能外賣。意味今日凌晨零時一刻，堂食禁令已經生效。其中連鎖快餐店麥當勞，於凌晨零時起只做外賣生意，檯凳上空無一人，而排隊買外賣的客人數亦算疏落。至於平日在麥當勞打躉的「麥難民」，已經「消失」得無影無蹤。

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《香港01》記者於凌晨零時左右，到達深水埗欽州街麥當勞分店視察。該店正在全面清潔消毒，暫時停業。就現場所見，職員在地下及2樓堂食範圍進行清潔消毒，門外則貼上「晚上6時至凌晨5時只提供外賣及麥麥送服務」。據知，對上一次禁止堂食令生效時，欽州街分店亦於禁令首日停業清潔。

而同區的營盤街分店，則有寮寮十數名客人在買外賣，堂食位置則空無一人，平日在店內休息的「麥難民」已不知去向。

在營盤街麥當勞對面的松記糖水，老闆殷先生對於堂食禁令相當苦惱。他指，平時最旺場就是晚上9時至10時，大約凌晨1、2點才打烊。惟昨晚（14日）禁令未生效，人流已減少，生意跌了兩至三成。踏入凌晨零時前，已著客人離開，餘下店員在舖頭內打點，未夠1點已落閘收工。他直言：「政府最大啦，佢話點就點！佢落order你就要聽話！」他指，今晚會繼續營業，只做外賣，但估計會少一半生意。

深水埗及旺角，有部份食肆於凌晨1時仍未執行「逐客令」，包括一些舊式茶樓、麵家及糖水舖，仍有客人在店內或舖頭門外露天位置享用宵夜。