新冠肺炎︱西貢專線小巴董事確診　平日乘搭小巴　司機：會多消毒

近日新冠肺炎疫情反彈，本港今（15日）再新增19宗確診個案，今日網傳西貢專線小巴的老闆確診感染新冠肺炎，西貢1、2號專線小巴有限公司其後證實第1559號確診個案為其公司董事，但未有參與日常營運，平日會以乘客身份乘搭小巴。西貢區議員梁衍忻則指，目前小巴公司正在安排全線消毒。 小巴線今日如常運作，有司機表示該名確診董事平日不會回公司，外出亦多駕駛私家車，公司發通告指司機如有需要可以到診所檢測，但部分司機認為暫時不需要檢測，會加強進行消毒。有乘客則表示知悉事件後有少許擔心，希望乘客自律戴好口罩，打算7至14日內都不會乘搭該小巴。

西貢1﹑2號專線小巴有限公司今日（15日）於社交專頁發文證實，第1559確診個案男子為公司董事，但並非員工，未有參與公司日常運作，由於董事居於西貢，會以乘客身份乘搭小巴，同時均有佩戴口罩，公司又指將會密切留意事態發展。區議員梁衍忻則指，向小巴公司查詢後證實該名男子於周一（13日）確診，公司正在安排全線進行納米光觸媒消毒，望可盡快進行，另外公司亦有向衞生署通報，惟署方未有進一步安排。

翻查資料，第1559個案為一名71歲男子，於本月12日曾出現喉嚨痛情況，目前屬源頭不明的本地個案。

專線小巴路線今日如常運作。（倪禮碧攝）

司機胡小姐表示，該名確診董事平日不會回公司，平日亦甚少外出，胡表示自己未有接載過該董事。（鄧詠中攝）

司機：董事甚少外出 公司可安排檢測

記者下午4時到西貢小巴站頭了解，小巴路線如常行駛，未見有消毒等程序。司機胡小姐表示，該名確診董事平日不會回公司，亦甚少外出，胡表示自己未有接載過該董事，指他平日通常會駕私家車外出。胡小姐又指公司有發出通告向他們交代事件，又提醒司機如有需要可以到診所檢測，但胡認為司機暫時不需要檢測，「如果有司機中就驚啲，董事唔關我哋事」，又指車輛每月都會有專人消毒，對此不太擔心。

另一名司機丘先生則指，該名董事經常會到彩虹道街市買菜，「去嗰度坐、同人傾計」，他指自己會多消毒，不太擔心事件，又指如果有乘客不戴口罩，都會受到其他乘客的目光。另一名司機方先生則稱車上已放置漂白水、搓手液等消毒用品，知悉事件有少許擔心是人之常情，但暫時認為自己身體無恙，「如果覺得有問題會去驗」。

藝人甄詠珊表示知悉事件後有少許擔心，目前打算7至14日內都不會乘搭該小巴線。（倪禮碧攝）

藝人甄詠珊：一兩週內不乘搭

藝人甄詠珊不時會乘搭涉事小巴路線，她表示知悉事件後有少許擔心，希望乘客自律戴好口罩，她表示自己今日是乘私家車入西貢，打算7至14日內都不會乘搭該小巴，如乘搭後落車亦會即時洗手，「各方面都做番好少少」。對於政府收緊防疫措施，強制乘坐公共交通的人士必須戴口罩，甄詠珊指過去有見過乘客不帶口罩，或除下口罩講電話，認為新措施下應不會再有同類情況發生，又指目前市民一同努力抗疫是最重要。

乘客李小姐指不知道該小巴線有董事確診，認為之後改搭巴士應會較安全，自己乘車時亦一定會戴口罩。李小姐稱現時很多病毒為隱性，估計疫情今年都難以平復，現時自己回家都會即時更衣及洗手，希望市民一同合作抗疫。