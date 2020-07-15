【奪命工傷】死者弟稱承辦商沒主動聯絡　工會：未見過僱主咁冷漠

啟德地盤昨（14日）發生奪命工業意外，42歲男司機黃宏軍遭4噸重的管道壓斃。今早工業傷亡權益會職員陪同死者家屬到富山殮房辦理認屍手續，其後一同前往事發地盤欲了解意外過程，惟承辦商劍虹地基並未安排房間予到場家屬，並拒絕他們進入地盤範圍，一行人只能在馬路旁商討事宜。工權會總幹事蕭倩文直斥承辦商「一啲誠意都無」，更指「處理工業意外咁耐，未見過僱主係咁冷漠」。

死者胞弟黃生聲淚俱下稱「明白公司有公司程序，但人情上面應該有人負責講返」。（林振華攝）

死者胞弟聲淚俱下 至今不解兄長意外過程



死者胞弟黃生則稱昨日得知兄長死訊後，承辦商劍虹地基並未有主動聯絡過他，他主動尋找劍虹的項目經理，惟過程中對方職員不斷聲稱就事件沒有負責人，黃生至今亦只聯絡到項目經理和一名姓區的女職員，他們更稱下星期才能見面商討後續安排。對於意外發生的過程以至兄長死因，黃生均表示承辦商並沒有向家人說明，他只知道警方與救護員所透露的版本。

黃稱胞兄宏軍是具豐富經驗重型貨車司機，在一間運輸公司任職8年，近月被派往肇事地盤工作，黃不明白兄長為何會被重物壓物，聲淚俱下控訴:「明白公司有公司程序，但人情上面應該有人負責講返﹖」，他希望承辦商能主動聯繫會面。黃宏軍生前身為家中的經濟支柱，月入2萬多元，需要供養母親以及18歲的兒子。

工權會總幹事蕭倩文希望承辦商劍虹能盡快公開意外如何發生，以及公布恩恤安排。（林掁華攝）

工權會促盡快公開意外過程及安排恩恤



工權會今早陪同家人到殮房認屍後，一眾人其後到出事地盤了解，但卻遭到承辦商冷待，只能站在馬路商討。工權會總幹事蕭倩文稱「處理工業意外咁耐，未見過僱主係咁冷漠」，直斥地盤承辦商劍虹地基，「冇可能噚日下午已經聯絡，去到今朝都未定，定咗又話無負責人，從來未試過（承辦商）拒絕家屬入地盤而要係馬路傾」，直斥劍虹「一啲誠意都無」。另外，蕭亦指出是次意外為劍虹其下地盤3個月來的第2宗奪命工傷，質疑承辦商並沒有吸取教訓，並透露劍虹於上一宗工業意外中並沒有提供恩恤金予死者妻子與4名子女。她希望劍虹能盡快公開意外如何發生，以及公布恩恤安排。

工權會職員聯同死者家屬到肇事地盤，與劍虹地基商討後事，惟承建商沒有安排房間，家屬僅能在馬路旁商討。（工權會提供）

男工遭4噸管道壓上身 昏迷送院後不治

昨（14日）上午，黃宏軍在啟德地盤固定1條4噸重的長型管道時，該長型管道突然墮下，壓住他的上半身，隨即陷入昏迷，因身體多處受傷致命。警方初步調查後相信事件無可疑，案件列工業意外。