警油麻地搗非法釣魚機賭檔拘5人　票控聯誼會35「雀友」違限聚令

油尖警區今日（15日）進行打擊非法賭博行動，搗破1個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕5人，當中包括男主持，他涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病規例》第599F章。此外，警方接報掩至廟街1個聯誼會，發現35人聚集及打麻雀耍樂，涉嫌違犯第599G章「限聚令」，向他們發出定額罰款通知書。

警方今（15日）下午進行打擊非法賭博行動，突擊搜查油麻地彌敦道508號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕5人。（警方提供）

行動中，警方檢獲一部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約800元賭款。‘（警方提供）

油尖警區特別職務隊後根據線報及經深入調查，下午約1時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查彌敦道508號1單位，搗破1個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕1名60歲男負責人，涉嫌管理賭博場所及違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》；同時拘捕2男2女賭客，年齡介乎32至44歲，涉嫌在賭博場所內賭博。

行動中，警方檢獲一部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約800元賭款。所有被捕人士正被扣留調查。第599F章訂明遊戲機中心必須停止營業，違者最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。

另外，警方下午亦接獲市民舉報，指廟街36號永星大廈1聯誼會內有多人聚集。警方調查後，發現有人違反第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》，遂向在上址聚集和進行麻雀耍樂的27女8男發出定額罰款通知書。