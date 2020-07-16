啟德地盤驚現戰時炸彈　1200工人疏散　啟德一號住戶緊急疏散

啟德地盤驚現戰時炸彈，今（16日）下午2時許，啟德協調道與沐元街交界處一個南豐集團地盤，工人於工地地底約10米位置發現一枚約1米乘20至30厘米的戰時炸彈，爆炸品處理課到場處理。約1,200名地盤工人需要即時疏散。警方將現場一帶封鎖，消防員在場戒備。現場消息指，發現炸彈工地位置為興建一條通往啟朗苑的行人隧道，在場爆炸品處理課人員正準備將炸彈切割及引爆。港鐵啟德站應警方要求需要暫時封閉。

警方晚上於Facebook專頁指，因炸彈處於不穩定狀態，警方現正疏散附近屋苑居民，又勸籲市民為保障自身安全切勿接近現場。消息指，啟德一號一座及五座面向地盤的單位住戶，需要進行疏散，啟德社區會堂將用作臨時庇護中心。