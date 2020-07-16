以公司員工名義眾籌　買物資支援示威　警拘HKTVmall現任及前員工

警方去年拘捕一名26歲姓劉Telegram頻道管理員，涉透過網上眾籌買物資支援示威活動，洗黑錢110萬元被捕。警方經調查後，昨日（15日）再拘捕與案有關的23歲姓張男子及25歲姓譚女子，兩人涉洗黑錢180萬元，當中約50萬元曾存入劉男的帳戶。據了解，3人為HKTVmall的員工及前員工。 據悉，有關頻道為「HKTVmall員工自發助養計劃」，頻道簡介列明，有關頻道為員工私下自發，與公司立場及王維基無關。

警方表示，去年毒品調查科財富調查組人員調查發現，1名26歲姓劉男子的帳戶，有不尋常的現金交易，涉及款項約110萬元，去年12月他涉「洗黑錢」被捕。警方經調查，發現該名被捕人士涉嫌與一個網上籌款活動有關，聲稱籌得款項會用作購買物資，支援非法集結活動。

警方其後追查該資金來源，發現另外1男1女的帳戶內亦曾有不尋常及大額的現金交易，涉及款項共約180萬元，當中50萬元其後存入姓劉男子的帳戶。警方昨日（15日）分別在紅磡及上水拘捕1名23歲姓張男子及1名25歲姓譚女子，兩人同涉「洗黑錢」。3人已獲准保釋候查，須於8月上旬及9月中旬向警方報到。

「HKTVmall員工自發助養計劃」頻道於去年7月建立，透過眾籌支援示威者買物資，目前頻道人數約107000人。頻道簡介列明，有關頻道為員工私下自發，與公司立場及王維基無關。頻道管理員於去年12月貼文，指受突發事情影響，頻道會即時暫停運作直至另行通知為止。據了解，26歲劉男及23歲張男目前仍為員工，而譚女則為前員工。張男及譚女涉透過眾籌作多次捐款，分別共轉入20多萬元及30多萬元予劉男戶口。

警方呼籲，市民不應以自己戶口處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。