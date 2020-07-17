警通宵引爆啟德戰時炸彈　啟德站今早續關　屯馬綫班次受影響

啟德協調道與沐元街交界南豐集團地盤，昨午（16日）驚現1枚戰時炸彈，啟德站需暫封、逾千工人疏散、啟德一號部分住戶急須撤離。爆炸品處理課花近6小時，直至今日清晨5時許，先後兩度引爆才完成拆彈，啟德一號隨即解封，居民獲准回家。 但港鐵表示，啟德站今早仍須關閉，屯馬綫一期列車班次有所調整。港鐵派出免費接駁巴士來往啟德站和鑽石山站。

據了解，警方以鑽孔冷卻低溫方式處理炸彈。昨晚11時35分，爆炸品處理課人員開始切割程序；及至今日凌晨約4時07分，專家成功進行第1次引爆，地盤內傳出爆炸聲響；凌晨4時45分，再進行第2次引爆，至凌晨約5時22分，再傳出一響爆炸聲。

據了解，兩次引爆已成功完成拆彈程序，警方確定安全後，隨即解封啟德一號，讓撤離的住戶返回家園，屋苑安排2架接駁巴士前往用作臨時庇護中心的啟德社區會堂，專車接載居民回家。

港鐵表示，為配合警方行動，啟德站今早仍須關閉，屯馬綫一期列車不停該站，服務更改如下： 啟德站 ↔️ 鑽石山站：暫停服務 鑽石山站 ↔️ 烏溪沙站：每15分鐘一班 大圍站 ↔️ 烏溪沙站：每5分鐘一班 港鐵現正提供免費接駁巴士，來往啟德站和鑽石山站，市民亦可考慮使用其他交通工具。

港鐵表示，啟德站今早仍須關閉，屯馬綫一期班次受影響。（港鐵網頁）

事發於昨午2時許，工人於上址興建通往啟朗苑的行人隧道地盤地底約10米處，發現1枚約1米乘20至30厘米的戰時炸彈，約1,200名工人即時疏散，啟德站暫時關閉。及至晚上，因炸彈處於不穩定狀態，警方疏散啟德一號1座H、J單位；5座D、E、F及G單位住戶，部分人前往用作臨時庇護中心的啟德社區會堂。

而上月27日，涉事地盤亦曾發生奪命工業意外。1支已安裝的10噸重工字鐵，突從地盤17樓墮下，擊毀大廈棚架，1名在棚架上工作的41歲印度籍男工人被扯下，連人帶棚飛墮2樓，遭竹枝及雜物壓死。