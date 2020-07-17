3少年荃灣網吧打機遇劫　警拘2名14歲及17歲少年

荃灣一間網吧附近3日內發生2宗行劫及搶劫案，警方拘捕2名分別14歲及17歲少年。3名男受害人年齡介乎13歲至17歲，其中一人離開網吧時，在行人隧道內被人從後箍頸拉倒，搶去手機、銀包；另外2男童在網吧打機時，被人帶至一個花園，並被搶去2部手機。兩案涉款逾萬元，警方昨拘捕兩男，他們分別報稱學生及無業，涉嫌行劫及搶劫。

荃灣警區刑事調查隊第3隊黃嘉欣女督察表示，周一（13日）晚上11時40分，一名17歲少年在網吧打機，其後離開時途經德大徑的行人隧道，被兩名男子從後箍頸拉倒，並被人搶去其手中一個黑色紙袋，內有一部手機及一個銀包，總值約3,400元。前日（15日）晚上11時45分，兩名13歲及16歲男童在網吧打機，其後有兩名男子將他們帶離網吧，帶至大廈街的花園聊天，其間搶去他們身上的兩部手機，總值約7,000元。警方初步調查後，相信受害人與疑匪互不相識。

由於兩案的時間、地點及犯案手法相似，警方合併調查，經荃灣警區特遣隊及刑事調查隊探員深入調查及作情報搜集後，鎖定兩名疑匪，並在昨日（16日）晚上7時及8時，分別在荃灣及葵涌拘捕兩名男子，分別14歲及17歲，報稱學生及無業。他們涉嫌行劫及搶劫，現正被扣查。