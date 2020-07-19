屯門街頭追斬釀命案　21歲男遭車輛拖行撞斃　公路遺血肉

屯門發生懷疑傷人導致車禍慘劇。凌晨2時半左右，屯門發生襲擊案，據報3名男子在井財街街頭受傷，頭、手腳等浴血，由救護車送院治理；而差不多同一時間，據報有1名男子，在屯門公路近紅橋往元朗方向位置，倒臥行車線上重傷昏迷。救護員趕至現場，證實男子已經明顯死亡，頭爆肢折，斷成最少兩截，毋須送院搶救。 據悉，21歲男死者為井財街其中1名遇襲人士，疑欲「幫拖」截停兇徒座駕時，遭撞倒拖行數十米至屯門公路，再被途經車輛輾過。警方正調查事件，暫時未有人被捕。

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據了解，事發時有3名男子乘坐1輛寶馬房車，在屯門鄉事會路行駛，途至青賢街近凱都戲院對開，突然遭到伏擊，據報有20多人手持棍棒及利器，向寶馬的車身及玻璃揮打。其後遇襲者其中2名友人，聞訊趕至「幫拖」，其中一名21歲男子疑欲截停兇徒座駕時，遭撞倒拖行數十米，至屯門公路往元朗方向﹑近紅橋對開時，再遭途經的車輛撞及並輾過，當場死亡，但涉事汽車事後疑不顧而去，暫仍未尋獲。另外3名遇襲者則駕駛寶馬踩油逃走，但仍遭追擊，逃至約500米外的井財街近青翠徑露天停車場，遂報警求助。

現場消息稱，該名21歲男死者肢離破碎，頭爆肢折，最少斷開兩截，血肉留在行車路上長達100米。其最大截的遺體停留在屯門公路元朗方向近往大興邨支路的隔音屏慢線。至於意外現場有1輛白色私家車、車頭染血，相信是事後駛至撞及部份遺骸，遂停車協助調查。

據悉，該輛寶馬的右邊後座乘客位玻璃窗碎裂，車頭玻璃亦爆裂。至於凱都戲院對開則有玻璃碎及血漬。救護車事後將在井財街尋獲的3名傷者送院治理，他們均清醒，可自行步入急症室。

消息指，該20多名刀手，最少分乘4輛私家車將受害人車輛截停、以及追截。警方事後在區內一帶及多條幹道施行「截進行動」，設路障追查涉案車輛。及至清晨時份，有警員巡邏至沙江圍時，發現其中1輛懷疑涉案的私家車，現正進行調查，初步得悉該車並未報失，亦無套上假牌。

另外，約凌晨零時46分，天瑞徑近天瑞邨位置，26歲姓曾男子及其17歲姓余男友人，遭到10多名男子以伸縮棍襲擊，施襲者其後逃去。據報，兩人早前疑因放狗問題與人發生爭執。警方目前正調查兩宗案件是否有關。