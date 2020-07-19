葵涌葵俊苑三級火　消防員吸濃煙不適　52歲中年婦送院

葵涌葵俊苑葵裕閣發生三級火，今（19日）清晨6時47分，消防接報上址1個住宅單位有濃煙及冒出火舌，搜索隊人員立即進行疏散，部份居民走上天台暫避；另一隊消防員則開喉進行灌救。消防於上午7時14分將火警升為三級，動用2隊煙帽隊、開動2喉灌救，最少有4輛救護車候命。約100名住客自行疏散到安全地方。火警中1名52歲女子頭暈不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理；另有1名消防員不適。火警於上午7時31分受到控制，上午8時30分救熄。

葵涌葵俊苑葵裕閣單位發生三級火，嚴重焚燬。（蔡正邦攝）

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清晨6時47分，當局接獲多個火警報告，指葵涌葵興路葵俊苑葵裕閣發生火警。消防接報到場，發現上址1個住宅單位有濃煙及冒出火舌，搜索隊人員立即進行疏散，部份居民走上天台暫避；另一隊消防員則開喉進行灌救。

消防於上午7時14分將火警升為三級，正加派人手及器材進行救火工作。意外暫有2名傷者，包括1名52歲女子頭暈不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理；另有1名消防員不適。現場亦最少有4輛救護車候命。至上午7時45分，消防正調派2隊煙帽隊、開動2喉灌救。火警於上午7時31分受到控制，上午8時30分救熄，單位嚴重焚燬。

有居民走上天台暫避。(圖片來源：Ah Shui‎/FB群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」)