葵涌葵俊苑奪命三級火　單位內發現屍體　為戶主34歲女兒

葵涌葵俊苑葵裕閣發生三級火，今（19日）清晨6時47分，消防接報上址1個住宅單位有濃煙及冒出火舌，搜索隊人員立即進行疏散，部份居民走上天台暫避；另一隊消防員則開喉進行灌救。消防於上午7時14分將火警升為三級，動用2隊煙帽隊、開動2喉灌救，最少有4輛救護車候命。約200名住客自行疏散到安全地方。火警中1名52歲女子頭暈不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理；另有1名消防員不適。 火警於上午7時31分受到控制，上午8時30分救熄。單位一家三口居住，現場消息指，消防在單位內發現一具屍體，相信為戶主30多歲女兒。街坊指男戶主駕駛夜更的士，女戶主事發時應外出工作，相信戶主女兒在屋內睡覺。

葵涌葵俊苑葵裕閣單位發生三級火，嚴重焚燬。（蔡正邦攝）

+ 10 + 9 + 8

清晨6時47分，當局接獲多個火警報告，指葵涌葵興路葵俊苑葵裕閣發生火警。消防接報到場，發現上址1個住宅單位有濃煙及冒出火舌，搜索隊人員立即進行疏散，部份居民走上天台暫避；另一隊消防員則開喉進行灌救。

消防於上午7時14分將火警升為三級，正加派人手及器材進行救火工作。意外暫有2名傷者，包括1名52歲女子頭暈不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理；另有1名消防員不適。現場亦最少有4輛救護車候命。至上午7時45分，消防正調派2隊煙帽隊、開動2喉灌救。火警於上午7時31分受到控制，上午8時30分救熄。單位嚴重焚燬，現場消息指，消防在單位內發現一具焦屍，相信為戶主30多歲女兒。

鄰居聞巨響 料戶主女兒事發時在睡覺



涉事單位鄰居潘先生表示，事發時感到非常害怕，直言「驚呀乜唔驚呀！」他看見男戶主成功逃生，女戶主相信已外出工作，戶主女兒則可能在屋內睡覺。其女兒潘小姐則表示，當時她聞見有人樓下有人高呼，及後便望到對面單位有濃煙冒出，遂立即到廚房關閉窗門，「閂窗時聽到幾下『嘭嘭聲』」，其後立即攜同父親﹑帶上鎖匙及毛巾落樓，未響警鐘前便已下離開。她表示，涉事單位一家三口，包括一對夫妻及年約30歲的女兒，聽聞其家內較多雜物，因戶主除任職夜更的士司機外，亦有幫人裝修，因其單位較近後樓梯，不時會到後巷維修物件。

住戶張小姐則表示，事發時開門目睹濃煙，於是帶同鎖匙及毛巾逃離，「去到樓梯睇到住戶，跟住（佢地）走！」逃離時已看見有人從後樓梯離開，同時「見到啲煙好犀利！」另一名鄰居李小姐則表示，濃煙已攻進家裡，擔心自己的單位遭殃及，又表示自己由消防員救出。

消防處署理消防區長（新界南）洪德城估計起火位置在客廳，面積約6米乘7米，消防破門後發現大門後有物件阻塞，進入單位有困難。（梁子傑攝）

消防處署理消防區長（新界南）洪德城講述奪命三級火，指單位火勢猛烈，加上不同樓層有住戶求助，消防員兼顧滅火及救援工作，派出167名消防及救護員，31輛消防車、6輛救護車到場。事件中約200名住戶自行疏散，約100名住戶在消防協助下到安全位置，1人需要送院。消防進入單位後在睡房發現一具屍體，屍體狀況並無燒焦，消防成立火警調查專隊，調查火善起因及死者死亡原因，初步相信起火原因無可疑。他估計起火位置在客廳，面積約6米乘7米，消防破門後發現大門後有物件阻塞，進入單位有困難。

葵青警區助理指揮官（刑事）警司林志源表示會配合消防專案小組調查火警，由於現場溫度仍高，未適合入內調查，初步相信涉案單位住了一家三口，戶主與配偶無礙，死者是戶主親人，34歲中國籍女子。

有居民走上天台暫避。(圖片來源：Ah Shui‎/FB群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」)