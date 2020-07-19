元朗遊行．直播｜7.21一周年遊行　防暴警西鐵站向記者施胡椒噴霧

去年7月21日，元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊市民事件，下周二為事件發生一周年，有網民今日（19日）發起「元朗7.21一周年遊行」，號召下午2時半於元朗西鐵站集合，並於3時步行至水邊圍遊樂場，途經朗日路﹑大馬路等地。元朗區11名區議員遊行前於西鐵站舉行記者會，防暴警員圍起封鎖線呼籲群眾勿聚集，並截查區議員。混亂間防暴警向在場人士施以胡椒噴霧，至少3名人士中椒，包括1名《香港01》記者。

防暴警員穿上新蛙服在元朗西鐵站一帶戒備。（蔡正邦攝）

【1450】警方截查1男1女，現場發生混亂，防暴警在西鐵站向記者施胡椒噴霧。至少3人被胡椒噴霧射中，由其他人協助用水清理，包括1名《香港01》記者。

元朗區議員包括伍健偉﹑林進﹑侯文健﹑關俊笙﹑陳樹暉﹑張秀賢﹑區國權﹑梁德明﹑何惠彬﹑黎國泳﹑麥業成、荃灣區議員岑敖暉及立法會議員朱凱廸，於遊行前於西鐵站舉行記者會。下午2時35分，區議員未開始記者會，防暴警員圍起封鎖線呼籲群眾勿聚集，指他們已違反限眾令，並截查區議員，用橙帶分隔議員與記者，要求在場記者佩戴記者證。朱凱廸舉起白紙代替標語抗議。

警員紀錄區議員身份證後，要求他們移動向西鐵站另一位置。

另外，據悉警方早前已為機動部隊購入新款防暴服裝，較舊款物料輕巧、柔軟及排汗，而首批服裝已分發予總區應變大隊（RRC）第一及第二梯隊人員，將於今日元朗遊行中首次使用。