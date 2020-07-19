元朗遊行．直播｜YOHO有人叫「光時」口號　防暴舉紫旗稱違國安法

去年7月21日，元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊市民事件，下周二為事件發生一周年，有網民今日（19日）發起「元朗7.21一周年遊行」，號召下午2時半於元朗西鐵站集合，並於3時步行至水邊圍遊樂場，途經朗日路﹑大馬路等地。元朗區11名區議員遊行前於西鐵站舉行記者會，防暴警員圍起封鎖線呼籲群眾勿聚集，並截查區議員。混亂間防暴警向在場人士施以胡椒噴霧，其中兩人面部中椒，由其他人協助用水清理，包括1名《香港01》記者。

【18:00】天水連線4名成員表示會繼續遊行往元朗警署，並會途經元朗大馬路。

【17:39】綽號「大波Man」的石房有被指在商場內襲擊記者，其後他舉起手機，退離商場，大批記者尾隨拍攝。石房有其後脫下口罩，與天水連線成員爭執。有防暴警員下車了解情況，要求記者保持距離，並拉起封鎖線隔開石房有及記者。警員其後將石房有帶離現場。石房有之後戴回口罩，被帶上警車。

【17:19】警方解除封鎖線及離開，並著現場公眾人士及記者保持距離。防暴警離開YOHO MALL，並聚集在商場外空地。

【17:11】警方在Facebook表示，下午接近5時，元朗YOHO MALL形點商場內有羣眾集結及叫囂，有人叫喊「光復香港 時代革命」的口號，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家等行為，有可能違反《港區國安法》。警方已經向集結羣眾舉起紫旗及發出警告，明確指出他們叫喊相關口號的行為，已經有機會構成《港區國安法》的罪行。

警方要求叫囂羣眾立即停止違法行為，否則有可能被拘捕及刑事檢控。

【17:08】原來在中庭位置的防暴警離開，其間疑曾與在場穿反光衣人士口角，警方將他們截停及搜查，至少三人被截查。警方再次拉起封鎖線。

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【17:02】朱凱廸接受截,查後，被警員帶離防線，獲准離開。

【17:01】一名速龍小隊成員自己走出中庭防線，叫在場人士「走啦」，隨即有大批傳媒聯絡隊人員將他帶回防線內。

【16:59】現場有人高叫「光復香港、時代革命」的口號，警方今日首度高舉紫旗，指行動可能會干犯國安法。

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【16:52】朱凱廸、何桂藍等不足4人，走近警方位於中庭的防線，與警員爭論，結果被帶入防線內截查。

【16:48】天水連線成員、區議員林進表示，已接獲兩張限聚令告票，他形容警方選擇性執法，行為隨心。他指成員不會繳付罰款。他又指，其中一名成員、區議員伍健偉曾與警員發生口角，有警員靠得非常近，他曾勸喻雙方保持距離，結果被警方斥罵。他續指，由於疫情嚴重，加上未獲發不反對通知書，只能取消遊行，但天水連線成員等人會代為遊行。

【16:46】警方在Facebook解釋早前施放胡椒噴劑的情況，警方指，下午2時許，警方截查涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》的男女，數十名穿著反光衣的人士突然蜂擁而上，衝向警務人員及被截查的男女，導致現場變得非常混亂，更發生推撞。

警方嘗試設立封鎖線以維持現場秩序，但有人拒絕聽從警方指示後退，亦有人情緒激動。現場警員一度施放胡椒噴劑。其後，一名穿著反光衣的男記者在沒有戴上口罩的情況下，走向在場的警務人員大聲說話，罔顧公眾衞生安全。即使警員作出多次勸喻，該男子亦未有即時戴上口罩，令人遺憾。

警方呼籲集結羣眾及記者注意公眾秩序及公共衞生，停止參與受禁的羣組集結，或作出任何罔顧公眾衞生安全的行為。警方會繼續在現場進行嚴正執法，維持社區秩序。

防暴警截查天水連線成員。（陳康智攝）

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【16:38】現場有人高叫﹕「解散警隊、刻不容緩」，警員開咪要求停止有關行為，否則會違反《公安條例》下的擾亂秩序行為及擾亂社會安寧。【16:26】立法會議員朱凱廸、《立場新聞》前記者何桂藍等三人登上二樓，曾有防暴警在扶手梯位置攔截，之後放三人離開。他們站在警方防線後繼續舉牌。

【16:16】7名天水連線成員被防暴警員截查。有部分防暴警員登上二樓位置。警方表示，下午接近4時，元朗YOHO MALL形點商場內有羣眾集結及叫囂，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關條文。警方已經進入商場執法，並警告集結羣眾停止集結及立即離開，否則有可能被票控。

警方再次提醒，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。

【16:13】區議員改往元朗YOHO商場中庭聚集及舉牌，有多名防暴警員到場及拉起封鎖線，有商舖落閘。立法會議員朱凱廸等人分別舉起「7.21」、「唔見人」等紙牌在商場內走動。現場警員開咪稱會進行截停搜查。

防暴警在西鐵站施胡椒噴霧，記者中椒。（鄭子峰攝）

【1550】元朗區議員伍健偉表示，區議員是希望在7.21一周年代表市民「有啲聲音有啲行動」，但在記者會開始前，警方已作出警告及拉起封鎖線，票控7位區議員違反限聚令，明言警告記招多於4人都是違反限聚令，會與其他區議員商討，如何繼續代表市民發聲、遊行。

【1540】警方發稿指，下午約2時許，元朗西鐵站附近有人羣集結，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關條文。警方先後向集結羣眾發出警告，但仍然有人拒絕聽從警方指示離開。警方遂向8名涉嫌違法的集結者發出傳票。警方提醒，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方會繼續加強在元朗一帶的反罪惡巡邏，避免有人借機犯案。

防暴警員穿上新蛙服在元朗西鐵站一帶戒備。（蔡正邦攝）

【1523】被警方截查的16歲《學媒新聞》記者徐同學表示，警員以擔心其安全為由，要求他離開。他引述警方指他「唔適合在此現場採訪」，表示要「保護青少年，一係帶我返差館，一係通知我老師，一係通知我家長。」他指警員態度良好，沒有為難，沒有以限聚令票控他，會盡量處理完手上工作就安全回家，但他認為警方對學生傳媒採訪準則模糊。

【1510】警員收窄封鎖線，要求記者出示記者證或穿上反光衣，如無記者證的在場人士均會被票控違反第599章《預防及控制疾病條例》。

【1504】警員作最後警告，並將封鎖線擴大，包圍西鐵站G出口扶手梯位置。

【1501】警員開咪警告在西鐵站G出口聚集在場人士立即散去，否則可能因違反限聚令遭受票控，稱「立即離開，否則警方會採取票控行動。」

【1459】警方不斷擴大封鎖線，記者無法拍攝截查情況，與傳媒聯絡隊理論。

【1450】警方截查1男1女「天水連線」成員，當時二人舉起「警黑勾結」示威牌。現場發生混亂，防暴警在西鐵站向記者施胡椒噴霧。至少3人被胡椒噴霧射中，其中兩人面部中椒，由其他人協助用水清理，包括1名《香港01》記者。

元朗區議員包括伍健偉﹑林進﹑侯文健﹑關俊笙﹑陳樹暉﹑張秀賢﹑區國權﹑梁德明﹑何惠彬﹑黎國泳﹑麥業成、荃灣區議員岑敖暉及立法會議員朱凱廸，於遊行前於西鐵站舉行記者會。下午2時35分，區議員未開始記者會，防暴警員圍起封鎖線呼籲群眾勿聚集，指他們已違反限眾令，並截查區議員，用橙帶分隔議員與記者，要求在場記者佩戴記者證。朱凱廸舉起白紙代替標語抗議。

警員紀錄區議員身份證後，要求他們移動向西鐵站另一位置。

另外，據悉警方早前已為機動部隊購入新款防暴服裝，較舊款物料輕巧、柔軟及排汗，而首批服裝已分發予總區應變大隊（RRC）第一及第二梯隊人員，將於今日元朗遊行中首次使用。