7.21一周年｜網民籲元朗集會　警明白公眾關注　強調徹查到底

元朗白衣人襲擊事件發生一周年，今（21日）網民號召到元朗以白紙、紙巾或廁紙代替文宣行動，數名立法會議員亦招開記者會表達訴求。今早港鐵元朗站及附近商場均照常運作，但人流不多，亦未見有人聚集，至中午12時見有防暴警在附近一帶巡邏。其中港鐵元朗站大堂窗邊拉起橙色封鎖線，不讓市民坐窗邊及逗留。

【7.21一周年】中午時份至少7架衝鋒車到達元朗站對開，防暴警戒備。（倪禮碧攝）

【1354】逾10名防暴警員及身穿黑背心的探員在鳳攸東街巡邏。

【1253】警方在社交網站帖文，指留意到有人呼籲今日（21日）到元朗一帶進行公眾聚集。警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警方指明白公眾對去年7月21日於元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件的關注。警方重申，新界北總區重案組一直鍥而不捨調查此案，至今已有37人被捕，年齡介乎18至61歲，當中7人已被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人等。 由於部分案件已交由法庭審理，警方的調查及部署亦在積極進行中，警方現階段不適宜向外透露太多細節，但警方承諾會徹查到底，待時機成熟，便會作出進一步拘捕行動。

另外，警方表示疫情嚴峻，為己為人，市民應儘量減少社交接觸和保持適當的社交距離，以減低感染和傳播病毒的風險。警方呼籲市民同為保障公共衛生、公眾安全出一分力，避免參與任何羣組聚集及未經批准集結。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行票控或拘捕。

【1200】中午時份，至少7架衝鋒車到達元朗站一帶，防暴警落車戒備。與此同時，元朗站外再現文宣。去年7月21日曾有大批白衣人手持木棍及鐵通聚集的元朗南邊圍村，氣氛平靜。

【1140】港鐵站地下柱樑上有關7.21的文宣大部份被撕去。元朗站一帶暫無警察佈防。記者向港鐵及大型商場Yoho Mall查詢，均指暫未收到提早關門通知。港鐵站內的酒樓職員則表示，自從限聚令收緊後取消晚市，下午4時關門。

立法會議員林卓廷將聯同7.21傷者下午4時在元朗西鐵站地下召開記者會，表示會公開85名涉嫌襲擊市民的疑兇照片，不滿警察包庇兇徒。

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【7.21一周年】網民號召元朗集會，港鐵站大堂窗邊橙色封鎖線防聚集。（倪禮碧攝）

去年7月21日晚上，批身穿白衣的惡漢手持武器，在元朗區包括西鐵站、YOHO MALL等多個地點無差別襲擊民眾，至少45人受傷，包括立法會議員林卓廷、前無綫電視新聞主播柳俊江等。警方就7.21事件至今拘捕37人，年齡介乎18至61歲，當中7人被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人等，包括向警方自首、綽號「飛天南」的57歲男子吳偉南。

當日僅得3名警員曾到元朗站了解情況，後來轉身離開，另外一名警司將左手放在一名白衣人的肩膊上，警方事後被指控「警黑勾結」。監警會報告指出「該警司有充分理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，這並非雙方勾結」，對當晚情況認為「警方低估了互聯網訊息對推動示威活動的影響力」，錯失不少處理事件的良機，雖然人手有限，但認為元朗警區行動室能夠派應變小隊高調駐守現場監察動向，由警民關係組邀請鄉事委員會或區議員從中斡旋，可及早防範，但表明會方沒有法定權限或能力審查「警黑勾結」指控，指只能由執法機關調查。

近日有傳媒重組當日片段，在白衣人聚集的鳳攸北街，有數名手持疑似委任證、懷疑是便衣警員的男子來回十數次，而未有任何行動。警方承認當日元朗警區曾經派出便裝警員，到人羣集結的地方視察，並因應現場情況及風險評估，作出部署及行動。

▼7.21元朗黑夜事件重組▼