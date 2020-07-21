【奪命工傷】九龍城地盤工作台倒塌　釀一死六傷

九龍城一地盤奪命工業意外，地底工作台倒塌釀一死六傷。今日（21）下午3時02分，九龍城承啟道及宋皇臺道交界的中九龍幹線隧道地盤約20米深地底，有兩名工人於工作台施工期間，上層約1.5米高的工作台突然倒塌，兩人走避不及被鐵枝擊中重創，51歲姓周工人被救出後陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後證實不治；另一名工人被救出後清醒送院，另外有工人報稱走避時受傷，6名傷者全部被送往伊利沙伯醫院治理。警方正調查意外原因。

涉事地盤位於九龍城承啟道及宋皇臺道交界。（王譯揚攝）

消息指，涉事地盤位於地底約20米深位置，事發時51歲姓周工人與59歲姓溫工人，在一個兩層的工作台工作，上層約1.5米高的工作台突然倒塌，兩人走避不及被壓著，姓周工人傷重死亡，姓溫工人則清醒送院，另外有5名工人亦報稱走避時受傷。

意外後，有傷者家屬趕往醫院，工權會對意外深感遺憾，已派員到達醫院了解，並接觸到死者家屬，提供即時情緒支援及其他適切協助。勞工處稱，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

工權會稱，根據資料，今年6月至今不足兩個月內已發生了12宗奪命工業意外，當中8宗涉及建造業，工會對事故十分關注，提醒所有僱主必須在開工前做足職業安全措施，包括風險評估、提供合適裝備及培訓予員工等，盡力預防意外發生，保障員工安全。。

傷者親友到醫院了解。（林振華攝）

意外現場中九龍幹線地盤，根據路政署網頁資料顯示，地盤正興建一條4.7公里長的雙程三線幹道，當中包括一條約3.9公里長的隧道以連接西九龍填海區與擬建啟德發展計劃，以紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況。工程動工日期為2017年12月，預計啟用日期為2025年。