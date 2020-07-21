7.21一周年．直播｜黑衣男疑因舉「時光」牌　涉違國安法被捕

去年7月21日於元朗發生白衣人襲擊事件，今日一周年，繼下午網民舉辦中環置地廣場和你Lunch活動、民主黨立法會議員林卓廷、尹兆堅、胡志偉偕傷者在元朗站見記者後，網民再號召於晚上7時在YOHO MALL聚集，呼籲出席人士攜同白紙、紙巾等物品，並保持1.5米的距離。 【19:53】警方表示，下午7時許，元朗YOHO MALL形點商場內羣眾聚集，亦有人展示「光復香港 時代革命」的標語，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家等行為，有可能違反《港區國安法》。警方已經向聚集羣眾舉起紫旗及發出警告，明確指出他們的行為有機會構成《港區國安法》的罪行，並截停該名展示涉嫌違反《港區國安法》標語的人以進行調查。 警方要求羣眾立即停止違法行為，否則有可能被拘捕及刑事檢控。 【19:43】YOHO MALL現場有一名黑衣男子雙手被手銬鎖在背後，暫未知他因何事被捕。他其後被拘捕帶走。

【19:39】傳媒被逐一要求排成一行檢查記者證。

【19:36】有市民乘扶手梯離開時，與在場警員爭執，有警員高叫「垃圾」。

【19:31】近百名身衣反光衣的傳媒被警方包圍，並拉起封鎖線，指要檢查現場記者的記者證。有立法會議員及區議員在場要求警方放行。警方指要確認記者身份才會放行。

記者被包圍及逐一查記者證。（魯嘉裕攝）

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【19:30】元朗﹕警方表示，下午接近6時，元朗YOHO MALL形點商場內有羣眾聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關條文。警方已經進入商場執法，如發現有羣眾聚集並違反上述法例，警方會嚴正執法。警方再次提醒，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，市民切勿參與任何受禁羣組聚集。

【19:24】元朗﹕4名男子手持標語到場，大批防暴警上前包圍截查，現場一度混亂。

【19:20】元朗﹕打扮成陳志祥的姓黎男子獲放行，他手持西瓜，指自己住在雞地，今日到場交收農作物，至於是西瓜「因大家都好㷫」，可以解暑。他憶述去年事件，指7月16日已在家樓下有白衣人聚集，向放映會的人士施襲，至7月21日在家樓下附近好多白衣人聚集，而詳細情況可以在片段看到。他認為7.21事件應獨立調查，遇襲者心靈受傷，而警方的調查卻不如傳媒。

【19:10】元朗﹕打扮成7.21元朗恐襲《小牛農荘》農夫陳志祥的男子，及同行3名女子進入商場，並被防暴警截查。

【18:56】元朗﹕被截查人士中一名男子疑接聽電話，被防暴警員喝罵及要求面牆搜身，並強行除去其鴨舌帽。

【18:54】元朗﹕有示威者則在中庭地下位置叫口號，有防暴警員立即前往驅散。

7.21一周年，元朗YOHO MALL情況。（梁鵬威攝）

【18:48】元朗﹕晚上的活動尚未開始，但已有示威者在中庭二樓叫口號，大批防暴警進入YOHO MALL內，截查現場人士，至少20人被截查。有商舖落閘。

【18:40】元朗﹕有4名示威者分別身穿白衣，又打扮成7.21元朗事件中一名施襲男子的模樣，在元朗西鐵站內默站。

7.21一周年，有4名示威者身穿白衣，又打扮成7.21當日施襲者的模樣，在西鐵站內默站。（魯嘉裕攝）

警方今日較早時曾在Facebook專頁發文，指留意到有人呼籲今日（21日）到元朗一帶進行公眾聚集。警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警方明白公眾對去年7月21日於元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件的關注。警方重申，新界北總區重案組一直鍥而不捨調查此案，至今已有37人被捕，年齡介乎18至61歲，當中7人已被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人等。 由於部分案件已交由法庭審理，警方的調查及部署亦在積極進行中，警方現階段不適宜向外透露太多細節，但警方承諾會徹查到底，待時機成熟，便會作出進一步拘捕行動。

疫情嚴峻，為己為人，市民應儘量減少社交接觸和保持適當的社交距離，以減低感染和傳播病毒的風險。警方呼籲市民同為保障公共衛生、公眾安全出一分力，避免參與任何羣組聚集及未經批准集結。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行票控或拘捕。