氣槍射擊鄰居單位玻璃　家中水煲練靶　醫院助理涉12案落網

黃大仙竹園北邨多個單位及店舖，近月疑遭氣槍狂徒狙擊破壞，多扇玻璃門窗爆裂，涉及至少12宗同類刑毀案。警方追查後，昨（21日）在邨內拘捕一名報稱為醫院事務助理的42歲男子，於其住所檢獲多枝氣槍及金屬鋼珠等，並在廚房發現一個滿佈凹痕﹑相信曾作射撃目標的熱水煲。男子涉嫌刑事毀壞及藏有仿製槍械被捕，於警誡下承認指控，目前正被扣留調查。

警方於單位內檢獲氣槍﹑金屬鋼珠﹑二氧化碳氣樽等物件。（梁子傑攝）

連串刑毀窗戶遺凹痕

黃大仙警區總督察（刑事）潘兆鏗表示，本年4月7日至7月19日，黃大仙竹園北邨梅園樓，以及相隔50米的盈福苑位置，發生一連串刑事毀壞案，案件涉及大廈中層單位玻璃窗﹑後樓梯防煙門受到惡意破壞，受損的窗門均遺下大小相若﹑直徑約2厘米的圓型凹痕，警方調查後相信凹痕由氣槍子彈造成，初步評估涉案的氣槍性能較強。據了解，有部份受破壞的單位位於50至70米以外，相信損壞由鋼珠造成。

單位熱水煲曾作射撃目標

警方及後鎖定梅園樓中層一個目標單位，並拘捕一名中國藉42歲男子，警方於單位內檢獲氣槍等物件，包括一枝115厘米長的追撃步槍型氣槍﹑一枝64厘米長的輕機槍型氣槍﹑2枝23厘米長的手槍型氣槍﹑30粒金屬鋼珠﹑30枝二氧化碳氣樽，以及改造氣槍的工具。警方將於稍後將該批氣槍交到槍械鑑證科檢查，如槍械若超過2焦耳而事主未有持有相關牌照，即屬犯法。另外，警方又於廚房內檢獲一個金屬熱水煲，煲身有多個同類型凹痕，相信有人曾將熱水煲作為射撃目標。被捕男子目前由警方扣留，案件交由黃大仙重案組跟進，據悉涉事氣槍可於一般市面上購買。

警方又於廚房內檢獲一個金屬熱水煲，煲身有多個同類型凹痕，相信有人曾將熱水煲作為射撃目標。（梁子傑攝）

翻查資料，黃大仙近月發生多宗由氣槍造成的刑事毀壞案。4月19日 ，竹園南邨秀園樓對開一間茶餐廳位置，一面外牆玻璃爆開，警方在附近曾檢獲多粒鋼珠彈，懷疑食肆曾遭氣槍撃中，據了解涉事餐廳近月已曾發生同類事件。同月23日，竹園北邨梅園樓，有單位窗戶疑被氣槍撃中，單位窗戶遺下直徑約一厘米破洞，碎片更跌進屋內。

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何可發射子彈或投射物，而槍口能量超過2焦耳的氣槍均屬槍械，需向警務處處長申請牌照，無牌管有即屬違法，一經定罪最高可罰10萬元及監禁14年。另外，根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法解釋而疏忽地發射氣槍，而對任何人構成危險，可處罰款$500或監禁3個月。