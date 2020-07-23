【珍惜生命】末期病患八旬婦　聯合醫院內自殺亡

今晨（23日）近5時，警方接獲秀茂坪協和街一醫院的職員報案，發現1名老婦在該醫院自殺。警方接報後抵達現場，證實82歲姓梁的事主已經當場死亡，警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查後相信事件沒有可疑，死者的死因有待驗屍後確定。

聯合醫院發言人指，一名82歲患有末期病患的女病人，本月7日因腹痛及嘔吐，入住醫院外科病房，病人翌日曾經透露有自我傷害念頭，醫護人員隨即轉介臨床心理學家跟進，當時評估病人情緒穩定。護士於今日凌晨約3時20分例行巡視病房時，並無發現病人有異樣，惟半小時後護士發現病人以兩個膠袋套着頭部，失去知覺，醫護人員即時為病人進行急救，惟病人最終於凌晨4時17分離世。

院方指對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，醫護人員會為家屬提供一切所需協助。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報個案，並會成立根本原因分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施，有關個案已呈報死因裁判官跟進。

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