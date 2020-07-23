新冠肺炎｜直擊南丫島海上隔離貨輪　船員除口罩走動　認有人送院

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，獲港府豁免入境時強制檢疫的不同類別跨境工作人士包括貨船船員，被質疑為防疫漏洞之一。《香港01》取得海事處本周二（21日）發予業界的電郵，披露有獲豁免檢疫的船員來港後確診新冠肺炎，6艘貨船現時停泊在南丫島對開海面錨區「海上隔離」14日，衞生署於今日記者會中證實事件，約140名船員正於船上隔離。 《香港01》記者下午出海直擊6艘隔離貨船情況，當中貨船「ALISA V」俄籍船員承認有1人送院，中國籍船員則指有政府人員上船為他們接受病毒核酸測試，船上人員檢測結果呈陰性；另外貨船「ROSA」亦有船員承認船上有人確診而需要隔離。

6艘貨船現時停泊在南丫島西南及北面的錨區「海上隔離」14日。（梁子傑攝）

《香港01》記者直擊海上隔離貨輪情況。（蔡正邦攝）

6艘貨船上約140名船員正於船上隔離。（梁子傑攝）

6艘海上隔離貨船：

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《香港01》取得海事處本周二（21日）發予港九電船拖輪商會的電郵，提及有6艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日。根據該電郵，該6艘貨船分別名為「CMA CGM ROSSINI」、「MSC KERRY」、「VANTAGE」、「ALISA V」、「DARYA GANGA」及「ROSA」。它們分別在本月11日至17日陸續抵港，並在12日至21日開始隔離，惟衞生署不曾公布有貨船在港隔離的消息，直至記者於今（23日）衞生防護中心記者會上詢問下，傳染病處主任張竹君終證實事件。

記者現場所見，隔離貨船上不時有船員自由走動，部分未有戴上口罩。（梁子傑攝）

貨船「ALISA V」俄籍船員指早前船上有1人送院。（蔡正邦攝）

《香港01》記者今午出海直擊隔離貨船情況，於中午約12時許由鴨脷出發，45分鐘後到達南丫島南面錨區，首先覓到於利比里亞註冊、6月22日從寧波來港貨輪「ROSA」影蹤。「ROSA」船上有南亞裔船員，於船邊位置走動，記者向他詢問時，他點頭承認因有船員確診而需要隔離，船上大部分人有戴口罩。

另一艘同樣於利比里亞註冊的貨船「ALISA V」，月初從中國常州來港，俄籍船員指船上有15人，包括13名俄羅斯人及2名中國男子，他承認有1人送院。中國籍船員則指有政府人員上船為他們接受病毒核酸測試，船上人員檢測結果呈陰性，他們與記者對話時沒有戴口罩。另一艘從深圳鹽田區來港的法國船，船上人員亦點頭承認正在隔離。

記者現場所見，6艘隔離貨輪船員均在船艙休息，附近海面平靜，不見政府船隻出沒，船員亦無到舺舨，甚至有南亞裔船員要求記者「Leave（離開）」。「VANTAGE」貨船船員指上周政府人員上船為他們檢驗，結果全部呈陰性，又指船上資源充足，下周二（28日）午夜就會離開香港。

張竹君：隔離船員人數約140人

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會中表示，6艘貨船各有一名船員確診，國籍包括菲律賓、印度、俄羅斯，現時隔離船員人數約140人。張竹君又指船員經機場來港時被發現確診，由於船員是緊密接觸者，不能進入檢疫中心，而船隻亦需要有人看管，因此將貨船留於海面讓他們自行隔離，他們可以於船上住宿及不準落船。

來港前48小時需測試呈陰性 機場入境須隔離14天

新冠肺炎疫情第三波爆發，矛頭直指港府豁免不同類別人士入境時強制檢疫，月初有3名獲豁免檢疫、入住荃灣悅來酒店的菲律賓船員確診，另一間貨櫃船公司有9名外籍船員曾短暫留港，抵內地寧波後確診新冠肺炎，患者於6月21至24日入住荃灣帝盛酒店，抵港時申報沒有病徵。港府於月初收緊政策，針對換班船員，要求船公司安排所有貨船及客船船員在登機來港前48小時內，在出發地接受病毒核酸測試，並取得呈陰性的檢測結果後方可安排到港。而所有經香港國際機場入境獲豁免檢疫的人士，除須接受14天隔離外，均須接受病毒檢測，所有機組人員及船員在機場抵港後，須前往衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本。