2男涉爆炸品案被捕　包括學習中心導師　警檢藏山埃精靈球

警方拘捕2名男子，包括1名科學學習班導師，涉與7月1日灣仔集成中心外一宗可疑物品案有關，警方今日（23）搜查被捕人士住所及北角1間小朋友學習中心，發現40克低能量炸藥及在1個精靈球中發現山埃。2男涉嫌「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」被捕。

警方於「精靈球」內發現山埃。（林振華攝）

警方灣仔警區刑事總督察陳倩媛表示，案發於7月1日晚上約7時半，大批示威者於港島多個地方聚集，一批警員在灣仔軒尼詩道集成中心外一帶進行掃蕩，其間聽到一聲巨響，發現1個垃圾筒旁邊的紙箱冒出白煙，警方即時封鎖現場。

爆炸品處理課人員到場調查，確認紙箱內無爆彈裝置，不過內有1個膠樽，膠樽已變形並有燒過痕跡，內有白色粉末及濃烈漂白劑氣味。有關物品交由政府化驗所進行化驗，灣仔警區刑事調查隊第一隊跟進調查。

警方檢視現場附近大量閉路電視畫面及深入調查後，鎖定2名男子，今日（23日）分別在其馬鞍山及堅尼地城單位，拘捕29歲姓原及31歲姓李男子，2人分別報稱為會計文員及科學學習班導師。

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警方譴責有人將危險品放置在兒童學習中心

警方搜查兩住所及北角1間小朋友學習中心，檢獲數瓶灰黑色粉末、數瓶白色粉末及數瓶煞車油、多袋嗅粉及漂白餅、數十支膠喉駁管及一些玻璃樽及少量「精靈球」，警方懷疑物品是製作炸藥材料，以涉嫌管有炸藥拘捕李男。

爆炸品處理課初步檢驗後，在灰黑色粉末中發現40克低能量炸藥，並在其中1個「精靈球」內發現山埃。低能量炸藥的威力仍待深入檢驗。

陳倩媛表示，北角小朋友學習中心是李男工作地點，警方強烈譴責，有人利用工作便利，將危險品放置在有機會危害公眾人士，尤其是小朋友的地方，行為不負責任及對人身安全構成重大威脅。兒童學習中心內發現的物品，是否有合法用途質仍代進一步調查。