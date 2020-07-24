警荃灣搗2非法賭檔　拘13女9男　檢近13萬籌碼6萬元賭款

警方今（24日）在荃灣進行打擊非法賭博行動，分別搗破1個樓上麻將賭檔以及1個釣魚機賭檔，總共拘捕13女9男，並在1名33歲女子身上搜出懷疑毒品，檢近13萬元籌碼、2枱電動麻將機、4副麻將、4部釣魚機、52張電子卡、1部電腦以及約6萬3千元賭款。

行動中，警方檢近13萬元籌碼、2枱電動麻雀機、4副麻雀、4部釣魚機、52張電子卡、1部電腦以及約6萬3千元賭款。（余睿菁攝）

荃灣警區反三合會行動組接獲線報，於今日搗破一個樓上麻將賭檔，拘捕10名女子，涉嫌在非法賭博場所內進行賭博，被捕人士包括1名女負責人，她涉嫌非法經營賭博場所被捕。被捕人土現正被扣留調查。行動中，警方檢獲約13萬元籌碼、2枱電動麻將機及4副麻將。反三合會行動組偵緝督察葉溢楠表示，賭檔內衞生情況惡劣，將考慮以限眾令票控被捕人士。

反三合會行動組偵緝督察葉溢楠及特別職務隊第一隊督察葉鈴兒交待案情。（余睿菁攝）

此外，荃灣警區特別職務隊今日亦接獲線報，於晚上約8時突擊搜查荃灣德士古道一工廈的單位，成功搗破一個經營近1個月，面積約1,500尺的懷疑非法釣魚機賭場，警方拘捕3女9男，年齡介乎20至53歲，涉嫌在非法賭博場所內進行賭博 ，1名48歲姓黎男子則涉嫌經營非法賭博場所，以及違反599F章預防及控制疾病條例被捕。另外，1名33歲女子被搜出藏有懷疑毒品，涉嫌管有危險藥物被捕，被捕人士現正被扣留調查。

行動中，4部釣魚機、52張電子卡、1部電腦以及約6萬3千元賭款。特別職務隊第一隊督察葉鈴兒稱，在非法賭博場所內進行賭博及經營非法賭博場所均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。