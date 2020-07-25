尖沙咀找換店遇竊　幸保不失

尖沙咀發生爆竊案。周六（25日）凌晨約1時半，加連威老道25A號地下1間找換店警鐘大鳴，東主趕返查看時，發現只有半個人高的店門被撬，幸經點算後，未有損失。警方將案件列作「爆竊」處理，正調查事件。東主林先生指，其店開業約10年，店內1個小夾萬存有現金，但賊人未有得手，幸保不失。

而在昨晚（24日），附近加連威老道100號港晶中心1間找換店發生斬人劫案，1男1女職員離開店舖，步行至近科學館道時，遭2名黑衣人持刀襲擊，孭着載有184萬港元背囊的男職員捱斬2刀，巨款背囊被搶走。