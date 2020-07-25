涉傳播假消息　1男子被捕　警方下午交代案情

警方今日（25日）拘捕1名男子，涉嫌「使用無線電話傳送虛假訊息」。警方將於下午3時正於警察總部召開記者會，交代案情。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方近日留意到及接獲舉報指，有人在不同社交媒體及通訊平台發放一連串失實資訊、謠言及假消息，當中涉及政府現金派發計劃、新冠肺煉疫情、抗疫措施，以及不同社會議題等。而這些消息事後在網上被廣泛流傳及轉載，令大眾信以為真。



警方對事件高度重視，經深入調查後，今早（25日）在青衣拘捕1名39歲男子，並檢獲1部智能電機，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。而被捕男子發布何種消息，譚威信稱暫時不便透露。至於案件是否涉及金錢損失或得益，將會是調查重點。



警方呼籲，網絡上每一個人都可以發放訊息，但並非所有訊息都是真確，過去網上流傳許多失實資訊，別有用心的人不斷製作假消息，令好多人信以為真，引起不必要的誤解及恐慌。市民應多留意官方渠道及警方訊息，不要被假消息誤導及蒙騙，不是多人傳就是真。

根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》第20B條，與電話、訊息或電報有關的罪行，傳送任何其明知是虛假的訊息，旨在對他人造成煩擾或不便，或旨在令他人產生不必要的憂慮，可被處罰款1,000元及監禁2個月。