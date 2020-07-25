網上發放失實資訊　39歲男子涉用手機傳播假信息被捕

警方近日留意到有人在不同社交媒體及通訊平台發放一連串失實資訊，當中涉及政府現金派發計劃、新冠肺炎疫情、抗疫措施，以及不同社會議題等。今日（25日）採取行動，在青衣拘捕1名39歲男子，涉嫌「使用無線電話傳送虛假訊息」。消息指，該名被捕男子任職環保回收行業。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方近日留意到及接獲舉報指，有人在不同社交媒體及通訊平台發放一連串失實資訊、謠言及假消息，當中涉及政府現金派發計劃、新冠肺炎疫情、抗疫措施，以及不同社會議題等。而這些消息事後在網上被廣泛流傳及轉載，令大眾信以為真。



警方對事件高度重視，經深入調查後，今早（25日）在青衣拘捕1名39歲男子，並檢獲1部智能電機，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。而被捕男子發布何種消息，譚威信稱暫時不便透露。至於案件是否涉及金錢損失或得益，將會是調查重點。

消息指，該名被捕男子任職環保回收行業，涉案其中一則假消息，為一張民建聯立會選舉宣傳圖，當中原圖「我們參選了」的字眼被更換為「我們落選了」。



警方呼籲，網絡上每一個人都可以發放訊息，但並非所有訊息都是真確，過去網上流傳許多失實資訊，別有用心的人不斷製作假消息，令好多人信以為真，引起不必要的誤解及恐慌。市民應多留意官方渠道及警方訊息，不要被假消息誤導及蒙騙，不是多人傳就是真。根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》第20B條，與電話、訊息或電報有關的罪行，傳送任何其明知是虛假的訊息，旨在對他人造成煩擾或不便，或旨在令他人產生不必要的憂慮，可被處罰款1,000元及監禁2個月。