新冠肺炎｜中環碼頭變身蘇豪酒吧？　外籍人士除罩飲酒唱歌跳舞

本港第三波疫情肆虐，涉及多個感染群組，今日更再創新高，新增133宗確診個案。政府早前急推多招防疫措施，包括重新關閉12類包括酒吧在內的處所、晚市禁堂食等，但疫情未見回落。即使政府及專家呼籲市民盡量避免外出及參與聚會，但有人卻未有理會勸喻，《香港01》記者今晚（25日）發現，在中環碼頭對開有20多名外籍人士聚集，大部分人脫去口罩，手持啤酒及香煙，更吹奏樂器及唱歌，人與人之間的距離不足1米。

近日本港疫情嚴峻，確診人數與日俱增，醫療體系亮起紅燈。衛生防護中心傳染病處主任張竹君連日來在記者會上，多次提醒市民疫情的嚴重性，指若情況持續，檢疫中心將不敷應用，醫院未必能負荷，香港醫療體系將會崩潰，她希望市民留在家中，盡量減少外出和社交活動；她亦曾表示，不戴口罩在街上吸煙的舉動非常高危，呼籲市民最好不要吸煙。

然而，仍然有不少人懶理勸喻，繼續外出消遣。今晚11時許，中環前往愉景灣的3號碼頭及前往南丫島的4號碼頭之間的海濱長廊及休憩位置，有20多名外籍人士聚集，他們大部分人沒有戴上口罩，手持啤酒及吸煙，互相交談，其間亦有跑步人士經過。有表演者吹奏樂器及唱歌，旁邊的人則附和，興起時更揮手及擺動身體。現場猶如一個室外酒吧，10多人的距離不足1米。