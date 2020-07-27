搣時潘遭性騷擾疑報復　應邀酒店直播肥男除淨底褲SM　警登門調查

網紅搣時潘（Miss Pun）疑被網民性騷擾及指為性工作者，遂應邀到酒店開房直播與肥男扮玩「SM」進行「大報復」，期間肥男被遊說至脫淨三角內褲，並被皮帶打手板、大腿，甚至舔鞋底。有網民邊睇邊報警，網上片段可見有警員接報到達酒店房進行調查，並指搣時潘已被覊留。《香港01》正向警方查詢相關事件。

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搣時潘於星期六（25日）晚上，在其facebook專頁張貼多幅與網民在IG私聊的對話截圖，內容大致為，對方指罵搣時潘為性工作者，又「挑機」指會訂酒店開房，要求搣時潘應約。她在帖文中指出，對方曾作出性騷擾，而她應承後則爽約，「但我去了另一間酒店拍照」，令對方生氣來作報復。

搣時潘又在留言中貼圖跟進，指「佢而家求緊我」，對方要求搣時潘「唔好post我」。而帖文指出，之前亦試過有2次類似的性騷擾事件，她亦是用同樣手法，即應承後爽約，讓對方獨自在酒店房呆等。而她在帖文中更透露：「牠很生氣，今天卻又再次訂房」。而此事件卻懷疑變成網上直播的導火線。

昨日（26日），搣時潘在網上進行直播，片段可見她與另1名年紀相約的女子Emilia及攝影師等人，與1名肥胖身材、穿T恤短褲的男子，到1間酒店「開房」。她在片段中指，該酒店為油麻地1間酒店，而片段影拍到窗外為白天時份。

搣時潘在片段口述指出，該名肥男在曾IG中指，想與她「拍AV」，又想摸她胸部等。潘向肥男稱會與該名男子「合作玩3P SM」。搣時潘與Emilia先後取出皮帶，不斷拍打呼呼作響，同時又出言遊說「拍AV要除衫」，指「唔使怕醜，你除一件我除一件」，潘女隨即脫去外套，而肥男則脫去上衣，赤裸上身。期間，潘女與男子均脫去口罩，Emilia則指怕肺炎，堅持戴上口罩。

潘女隨後又脫下右腳的涼鞋，要求肥男舔鞋底，並要求他「好似打茄輪咁」要有感情，男子在兩女的「鼓勵」之下，舔向鞋底，面上露出難受的表情。未幾，潘女拿出皮帶打向肥男右手手掌，每次均問他「痛唔痛」，肥男均稱「唔痛」，大約打了10多下後潘女停手及鼓掌，兩女大讚肥男「好叻呀你，咁犀利嘅」。

肥男在引導下，稱剛才玩的「無乜特別」，兩女遂稱要玩得特別些，稱「我哋都露晒事業線，你都性感啲啦!」成功遊說肥男脫下短褲，露出三角褲，男攝影師插嘴笑稱「有潛質」。潘女並用皮帶抽打他的大腿。潘女在片段中向該肥男稱，「你上次SEND裸照俾我，又話要揸我波」男子回應稱「我係想」。之後的片段，片中的3人均無繼續脫下衣物，但雙方對話之中，潘女問肥男「你有無做過庇護工場?」他回應「無做過，無問題，正常嘅」。片段隨後中段。

而網上隨後有一條由Emilia發佈的直播片段，可見有警務人員進入酒店房間調查，而涉事的肥男已不在酒店房內，相信已經離去。其中1名警員向潘女稱，「呢一刻開始已經係屬於覊留」，警員要求潘女聯絡肥男助查，但潘女致電對方卻未獲回覆，有警員要求潘女展示電話內的通訊記錄。潘女隨後成功打通電話，但未幾則收線，潘女向警員稱「佢以為我報警拉佢」。

有警員亦向拍片的Emilia稱，「稍後拘捕程序，我地要帶佢返差館，到時就唔合適影一個犯人嘅相片，明唔明白呢小姐?」片段中，兩女亦有向警方指出，該名男子多次向她們作出性騷擾。其中1名警員在片段指出，當時的時間為「2020年7月26號1915時」。

至於事件是否涉及有人被捕，《香港01》正向警方查詢。