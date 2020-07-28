警搗釣魚電郵騙案拘5人　揭犯罪集團藏20億人資料　苦主來自各地

全球約20億名受害人電郵地址、個人資料疑被盜用！今年7月，香港警方與新加坡商業事務局採取聯合行動，打擊盜用信用卡資料的跨國犯罪集團，他們以「釣魚電郵」及設虛假網站作案，騙得信用卡資料後，於8間本地連商店購買昂貴手機及電腦，並轉售圖利。行動中警方拘捕共5男女，並檢獲手機及電腦，並發現內藏20億人的個人資料，來自全球40多個不同國家及地區，包括電郵地址、姓名、電話等。

今年7月，香港警方與新加坡商業事務局採取聯合行動，打擊盜用信用卡資料的跨國犯罪集團，香港警方成功搗跨國犯罪集團拘5人。（黃偉民攝）

今年5月香港警方接獲新加坡當局通知，有新加坡市民的信用卡被盜用，並於香港的連鎖電器店購物，包括手機及電腦。香港警方商業罪案調查科，經調查後發現騙徒訛稱，網上電視的用戶需更新資料，當事主擊入電郵超連結後，誘騙事主登入個人帳戶，再輸入個人信用卡資料，包括卡號、姓名、信用卡有限日期及信用卡安全驗證碼（CVV）。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，騙徒取得資料後，立即於網上購買昂貴的手機及電腦等物品，再而轉售圖利。騙徒至少進行150宗交易，涉款約130萬港元。至於受害人來自美國、新加坡及香港等地，當中包括21名新加坡人被騙27萬港元，以及14名香港人被騙19萬港元。另外騙徒只會用同一張信用卡，作出一至兩次交易，最大金額為6萬元。

警拘捕5男女 凍結約85萬元資產

警方指，涉事的犯罪集團運作約一年，今次亦是本港警方首次搗破用「釣魚電郵」的國際犯罪集團，並且拘捕集團骨幹成員。今年7月6日，警方於油麻地、西營盤及屯門住戶拘捕5人，包括2名摩洛哥男子及3名本地女子，他們26歲至37歲，罪名為串謀詐騙。

至昨日（27日）警方再拘捕上述的1摩洛哥男子及1名本地女子，罪名為不誠實使用電腦，警方更凍結他們約85萬元資產，估計部分為犯罪得益。被捕人士的分工為設虛假網站、盜用信用卡資料、於網上購物及到門市提貨。

20億個非法取得電郵 來自全球40多個國家及地區​

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，警方發現黑客入侵正常網站，再假冒商戶及所屬公司發出電郵，誘使受害人點擊帶有惡意程度及附件的電郵。莫俊傑指出相關手法於網上常見，亦是全球猖獗的網上詐騙手法之一。警方檢取被捕人士的電腦，發現內藏大量犯案工具，包括惡意程式及20億個非法取得的電郵。

警方呼籲市民需要提高警覺，需要小心所收取的電郵內容，包括內容是否出現錯亂，如有任何懷疑應向有關商戶了解。並且在不清楚的情況下，市民不應該提供個人資料。警方重申，互聯網世界並非無法可依，大部分針對現實世界、用以防止罪案的法例均適用於互聯網，市民切勿以身試法。