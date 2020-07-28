廚師炸鹹水角釀火警　彩雲商場酒樓過百食客自行疏散　

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牛池灣彩雲商場發生火警，今（28 日）中午12時許，警方接報彩雲商場內「好彩酒樓」煙囪冒火，而且有煙。消防派出搜救隊到場處理，由地面拖喉至二樓救火，至中午12時19分將火撲熄，意外中沒有人受傷，約100名人士自行疏散。
火撲熄後，現場仍有濃烈燶味，有酒樓職員稱，事發時有廚師正炸鹹水角，懷疑不留神導致火警發生，「救唔到，好大火」。
其中一名職員黎小姐事發時正在廚房沖茶，突然見到火光熊熊，其他同事立即用水將部分火撲滅，當時有大量濃煙冒出，經理於是吩咐其他職員立即安排食客離開酒樓。黎小姐稱，部分食客雖然未埋單，但都要求他們離開，「人命緊要，梗係叫佢走先，唔好再停留係到。」
事發後，有未付款的食客特地返回酒樓，交回點心紙埋單。
彩雲商場一酒樓廚房起火，消防到場救熄。（楊嘉朗攝）
酒樓負責人聶唐稱，酒樓今日無法繼續開門，樓面燒毀的情況不嚴重，主要是廚房內煮食點心的機器、食材燒毀了，相信損失數十萬。今日是有堂食的最後一天，卻發生了火警，聶唐直言「呢啲咪就係屋漏偏逢連夜雨，福無雙至，禍不單行。」聶唐稱，相信明天便要暫停營業了，「我哋業界最艱難嘅時候。」酒樓停業，員工便要停薪，「我哋之前冇停業，就唔會停薪。」