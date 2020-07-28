廚師炸鹹水角釀火警　彩雲商場酒樓過百食客自行疏散　

牛池灣彩雲商場發生火警，今（28 日）中午12時許，警方接報彩雲商場內「好彩酒樓」煙囪冒火，而且有煙。消防派出搜救隊到場處理，由地面拖喉至二樓救火，至中午12時19分將火撲熄，意外中沒有人受傷，約100名人士自行疏散。

火撲熄後，現場仍有濃烈燶味，有酒樓職員稱，事發時有廚師正炸鹹水角，懷疑不留神導致火警發生，「救唔到，好大火」。