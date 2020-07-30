警全港多處冚賭　拘76男女

警方先後在全港多個地點進行反非法賭博行動。其中，觀塘警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨日（29日）下午展開反非法賭博行動，突擊搜查觀塘駿業里10號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，警方共拘捕13名男女，其中1名22歲姓黃本地男子已被暫控一項「營辦賭場」，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外8名本地男子及4名本地女子，年齡介乎22至60歲，則已被暫控一項「在賭場內賭博」，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。案件將於8月5日在觀塘裁判法院提堂。行動中，警員檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡、1部讀卡器及約3,000元賭款。

而深水埗警區特別職務隊人員，昨日晚上約8時展開反非法賭博行動，突擊搜查深水埗南昌街148至154號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。行動中，警方共拘捕9名男女，其中一名50歲姓張本地男子涉嫌「管理賭博場所」被捕，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員已向他作出檢控。

另外5名本地男子及3名本地女子，年齡介乎25至50歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲5部釣魚機、一批遊戲卡、1部讀卡器及約1,600元賭款。



及至今日（30日）凌晨時份，警方於荃灣眾安街120號，拘捕34人涉嫌「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。上述所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。

