非法收數｜欠債禍及親友被淋油　警拘3人涉淋油、寄恐嚇信

西區近月非法收數案件有上升趨勢，警方遂展開「寒澤」反非法收數行動，於今早拘捕3名男子，涉嫌刑事毀壞及刑事恐嚇。該3名男子曾經利用淋油、寄恐嚇信件方式，逼使他人還債。

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西區警區反三合會行動組葉雋熙高級督察指，西區刑偵部留意到近月非法收數案件有上升趨勢，並發現這些案件主要集中在公共屋邨，欠債人不但收到滋擾電話，其親朋戚友更被淋油、打破窗戶，甚至鄰居都飽受滋擾。葉雋熙認為此行為對社區造成嚴重社區影響，遂展開代號「寒澤」反非法收數行動，打擊非法收數人士。

今早警方在香港仔、北角及天水圍拘捕3名男子，年齡介乎38至43歲，涉嫌刑事毀壞及刑事恐嚇，檢獲犯罪衣著、伸縮棍及電話作證物。其中1名被捕人為債主，他曾經淋油收數，另外2人則涉寄出恐嚇信，逼使他人還債。所有被捕人士現正扣留調查，警方仍調查涉及的款項及受害者數目。

過去4星期偵破6宗非法收數案件 12男被捕

葉雋熙稱，在過去4星期警方已偵破6宗非法收數案件，拘捕12名男子，年齡介乎21至43歲，部份人有三合會背景，稍後時間有部份人會被落案起訴。警方正調查這些案件有無關聯，不排除有更人被捕。

葉雋熙警告不法之徒不要在抗疫期間，藉戴口罩掩飾身份，干犯非法收數；亦請保安人員加緊留意可疑人，若發現有人涉及非法收數要立即報警。根據香港法例，刑事毀壞最高可被判監禁10年，刑事恐嚇則可判監5年，至於無牌放債一經定罪，最高可罰款5萬元及入獄10年。