10多人乘遊艇往西貢火石洲　外籍男銀行家失足墮海亡

今日（30日）下午約2時半，警方及消防接獲報案稱，有6名人士於火石洲對開海面懷疑被困於岩石上，警方及消防接報後趕往現場，政府飛行服務隊亦出動救援。消息指，事件原涉及14人，乘遊艇出海前往火石洲，其後多人上岸沿後海岸線步行期間，一名30多歲外籍男子疑失足墮海，遇溺昏迷，需要施行心肺復蘇法。飛行服務隊到場將男子送往東區醫院搶救，惜證實不治。據了解，死者38歲外籍人士，任職銀行高層。

消息指，今日早上11時，事主一行14人連同船主船員，乘遊艇到火石洲遊船河，抵達後包括事主4男2女及3名小童上岸行山，各人沿海岸線步行期間，事主疑失足墮海，吸入海水後陷入昏迷，同行男友人將事主救回岸邊施心肺復甦法。當時由於各人身上沒有電話，於是船主遊返遊艇報案，惟因水退遊艇無法靠岸接回眾人。消防到場亦只能使用遊艇末的救生艇上岸拯救。

事件中，另一名外籍男子腳部被岩石劃傷，在救援人員陪同下送返西貢水警碼頭，另外一個6人家庭則未有受傷。受傷男子登上救護車送院，其他人全由直升機送往西貢對面海水警東分區基地。多名外籍人士於事發後到水警基地了解事件，部分人駕車接載涉事人士離開。

一名外籍人士腳受傷，在人員陪同下到達碼頭，再上救護車。（林振華攝）

被困的6人家庭成員由直升機送往水警基地。（林振華攝）

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火石洲位於伙頭墳洲和橫洲以南的一個島嶼，屬於香港地質公園的核心保護區，不設遊客設施如公眾碼頭和路徑，島上包括海蝕柱、海蝕島礁等地質景觀，一般需要自行租船或參加地質導賞團前往。香港世界地質公園網站建議，只適宜於天氣穩定、風平浪靜的日子前往火石洲，並只從船上觀賞，不宜登島，否則易生意外。

攀石教練：屬冷門及偏僻地點

資深攀石教練梁念豪指出，火石洲屬於比較冷門及偏僻的地點，因泊船難一般都需要租艇家接載前往。梁念豪又指由於該處面向東面，一般比較大浪，加上泊船困難因此甚少攀石愛好者前往。