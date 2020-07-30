8人坐艇往西貢火石洲　外籍男攀石墮海亡　6人被困岩石

今日（30日）下午約2時半，警方及消防接獲報案稱，有6名人士於火石洲對開海面懷疑被困於岩石上，警方及消防接報後趕往現場，政府飛行服務隊亦出動救援。初步消息指，事件原涉及8人，包括兩名外籍男子及一個6人家庭，8人坐艇出海前往火石洲，其後兩名男子於攀石期間墮海，一名男子懷疑遇溺昏迷，需要施行心肺復蘇法，由直升機送往東區醫院搶救，惜證實不治。

另一名男子腳部被岩石劃傷，返回艇上會合6人家庭，在救援人員陪同下送返西貢水警碼頭。受傷男子登上救護車送院，其他人全由直升機送往西貢對面海水警東分區基地。多名外籍人士於事發後到水警基地了解事件，部分人駕車接載涉事人士離開。

火石洲位於伙頭墳洲和橫洲以南的一個島嶼，屬於香港地質公園的核心保護區，不設遊客設施如公眾碼頭和路徑，島上包括海蝕柱、海蝕島礁等地質景觀，一般需要自行租船或參加地質導賞團前往。香港世界地質公園網站建議，只適宜於天氣穩定、風平浪靜的日子前往火石洲，並只從船上觀賞，不宜登島，否則易生意外。

一名外籍人士腳受傷，在人員陪同下到達碼頭，再上救護車。（林振華攝）

被困的6人家庭成員由直升機送往水警基地。（林振華攝）

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攀石教練：屬冷門及偏僻攀石地點 難度亦高

資深攀石教練梁念豪指出，火石洲屬於比較冷門及偏僻的攀石地點，因泊船難一般都需要租艇家接載前往。梁念豪又指由於該處面向東面，一般比較大浪，加上泊船困難因此甚少攀石愛好者前往，又稱島上攀石難度亦高，因岩石比較鬆散，攀石時隨時將整塊岩石扯出構成意外。

梁念豪又指，攀石愛好者多會以兩人一組，一人攀石時另一人於地面拉緊繩索保護，惟火石洲因浪大，下方作保護的人會受到海浪拍打。他建議攀石愛好者應選擇較熱門的地點攀石，因可找到更多相關指南參考避免危險，而且應佩帶防護裝備如頭盔等，亦盡量應聯同多人前往作照應。