新冠肺炎︱紅Van變「流動食堂」$10用20分鐘？　職員：無做到㗎

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府昨（29日）收緊防疫措施，規定食肆全日禁堂食，不少市民、打工仔無處用膳而需要於街上進食，多個民間組織隨即開放場地供市民用膳，政府繼昨晚宣布開放社區會堂，今早再宣布明日（30日）起可恢復日間堂食服務。 昨日網上流傳有紅色小巴因應規例變成「流動食堂」，座位前加裝「餐枱」，聲稱收費10元可使用20分鐘。《香港01》記者今日尋獲該輛小巴，惟小巴已變回原狀，一名女職員澄清「無做到㗎」，稱小巴並沒有開放作食堂。

網上流傳相片，旺角一輛紅色小巴放告示稱「今日開始出讓用來供應用膳晚餐」。（網上圖片）

車上多個座位前裝上由木板搭成的「餐枱」。（網上圖片）

昨日（29日）網上流傳相片，於旺角花園街一輛紅色小巴，車頭放置告示稱「本車暫停載客，今日開始出讓用來供應用膳晚餐」，聲稱收費10元可使用20分鐘，而車尾橫額亦寫上「小巴取代堂食」，車上多個座位前裝上由木板搭成的「餐枱」。有網民留言認為小巴上進食比食肆堂食更密集，擔心更容易傳播病毒。

職員：司機打賭「邊個敢做」 最後並無開放

《香港01》記者今日到旺角了解，並尋獲該輛小巴，惟小巴已還原作正常外貌，車內「餐枱」亦已拆除。車上一名負責管車的女職員即時澄清該「流動食堂」並沒有真正使用，當時有多名小巴司機打賭「邊個敢做」，其後司機便將木板等裝上該小巴，並寫上橫額掛於車尾。惟女職員指最後小巴並沒有開放作食堂。