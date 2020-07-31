直播︱8.31太子站事件11個月　兩示威者太子站外被警員包圍、截查

今日（31日）下午1時，有網民發起名為「無忘831反警暴200萬人終極和你lunch」的集會，並於旺角朗豪坊4樓中庭聚集。至下午1時許，兩名男示威者在商場內遊走，包括身穿藍色外套的David及另一名戴面具男子，他們高叫「五大訴求缺一不可」等語句，其後他們離開商場並於遊走旺角街頭，並步向至太子站及旺角警署外。兩名示威者於太子站外，被警員包圍及截查。

兩示威者太子站外被警員包圍、截查。（香港01直播截圖）

【1325】現場大約20名警員在場戒備，警員要求在場記者穿上反光衣及出示記者證。另外警員在場戒起封鎖線，並帶備警告旗幟到場。

【1323】兩名男示威者於太子站B1出口外，被大批警員包圍及截查，警員要求他們出示身份證，並且翻查他們所有物品。

至下午1時許，兩名男示威者在商場內游走，包括身穿藍色外套的David及另一名戴面具男子，他們高叫「五大訴求缺一不可」等語句。（楊嘉朗攝）

【1322】兩名示威者於太子站外，被警員包圍及截查。

【1321】兩名示威者於太子站內默哀約一分鐘，他們立即離去，並重返旺角街頭繼續遊走。

【1319】他們離開商場並於遊走旺角街頭，並步向至太子站及旺角警署外，更進入港鐵太子站內。

【1312】兩名示威者於街頭遊走，高叫「五大訴求缺一不可」及「反對政治檢控」等口號。其間有不少市民在他們身邊經過，沿途暫未見有其他人加入。

【1307】其間他們在街頭高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》，他們表示會步行至太子站，現場可見只有兩名示威者在場，他們身後有大批傳媒採訪。

【1305】兩名示威者於商場遊走約5分鐘，其後離開商場，於旺角街頭游走及高叫口號。

【1300】兩名男示威者在商場內遊走，包括身穿藍色外套的David及另一名戴面具男子，他們高叫「五大訴求缺一不可」等語句。

今日（31日）下午1時，有網民發起名為「無忘831反警暴200萬人終極和你lunch」的集會，集會發起人指活動目的為，反對警方使用過度武力、要求成立獨立調查委員會徹查831事件，以及悼念或慰問831受害者及其家人朋友。內容更提及限聚令仍然生效，請參加者在「和你lunch」期間保持1.5米社交距離。