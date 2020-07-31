8.31事件11個月　市民太子站外獻花　便衣警制服最少3人

去年8月31日太子站，警方速龍小隊及防暴警進入車站月台及車廂進行驅散，並向車廂內人士揮棍、噴椒，事後多個月每逢月尾有網民發起到太子站聚集及獻花。今日是太子站事件11個月，於太子站外有多名防暴警員及傳媒聯絡隊人員於太子站外駐守。有市民於警署對面彌敦道行人道放置鮮花，警員其後截查最少3名中年女子，一名女子被警員帶上小巴離開。 另外傍晚6時許，一名網媒「實時新聞」男記者於旺角被警員截查，因其身上攜有一個軍用防毒面罩被捕。警方指該名18歲男子涉嫌違反香港法例第60G章《進出口(戰略物品)規例》被捕。

便衣警員突然將一男兩女制服帶走。（王譯揚攝）

警員將3人帶進太子站內。（王譯揚攝）

晚上8時許，有市民於太子站B2出口外，將鮮花分別置於地上及貼在牆上，另外亦有人於牆上張貼文宣。多名軍裝警員於旺角警署步出後經C1出口通往B2出口，其後有警員向西洋菜南街往尖沙咀方向衝出，有懷疑便衣警員突然將最少一男兩女制服在地，並帶入太子站內。現場鮮花及文宣其後亦被清走。

防暴警員於太子站C1出口外駐守。（王譯揚攝）

晚上於太子站外不時下起大雨，未見聚集人士。（王譯揚攝）

傍晚6時許，一名網媒「實時新聞」男記者於旺角被警員截查，因其身上攜有一個軍用防毒面罩被捕。「實時新聞」Facebook專頁發文指，該名記者因身上持有軍用「豬嘴」而被拘捕並帶上警車。

警方Facebook專頁指，傍晚近6時警方在旺角彌敦道及豉油街附近巡邏期間截查一名男子，並在其身上搜到一個防毒面具。該名18歲男子涉嫌違反香港法例第60G章《進出口(戰略物品)規例》被捕。警方提醒，防毒面具屬於《進出口(戰略物品)規例》下管制清單中的戰略物品，除非是根據並按照工業貿易署署長所發出的進口或出口許可證，任何人不得輸入或輸出相關物品，否則有機會觸犯法例，呼籲市民切勿以身試法。