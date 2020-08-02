新冠肺炎｜大埔墟菜檔送菜上門　檔主：老人家疫情出唔到嚟

「無論賺唔賺到錢，都會幫佢送。」 在大埔墟街市經營菜檔的葉姐，經營「以琳菜檔」已16年。疫情影響下，她和伙計商量後決定提供送貨服務，初嘗試利用社交網站宣傳上門，不足一日已經接到3張訂單，街坊只要買滿200元，葉姐便會包送貨上門。葉姐點算好蔬菜，以一人之力揹起5袋菜，行兩層樓梯到外面搭小巴到富善送貨，過程中上樓梯、過天橋，汗流浹背。 她說，有些朋友因疫情失去工作，送菜上門既可以幫到市民，又助朋友多份收入，「疫情有啲老人家出唔到嚟，咪送埋上去，係做多啲嘢，但無所謂啦！」

葉姐點算好蔬菜，個人之力揹起5袋菜，行兩層樓梯到外面搭小巴到富善送貨，過程中上樓梯、過天橋，汗流浹背。（梁子傑攝）

新冠肺炎疫情持續，確診數字連續10多日破百，專家呼籲市民減少外出，但每日叫外賣非長遠之計，買餸煮飯仍是主流。在大埔墟街市經營菜檔16年的葉姐，考慮到疫情為街坊提供上門送貨服務：「疫情有啲老人家出唔到嚟，咪送埋上去，係做多啲嘢，但無所謂啦！」被問到會否因此加重了工作量，葉姐笑言，只要能幫到別人便無所謂。

她和伙計商量後決定提供送貨服務，街坊只要買滿200元，葉姐便會包送貨上門。「其實唔係好識用呢啲科技，都係靠朋友幫我係facebook發帖。」說到帖子在網上發佈後獲得大量網民好評，葉姐笑顏逐開：「哈哈多謝曬。」

今日早上葉姐接到一張來自富善的訂單，經點算後，便背起5個裝滿蔬菜的膠袋，由大埔墟出發乘小巴到富善，將新鮮蔬菜送到顧客府上。過程中葉姐行樓梯、過天橋，冒雨搭小巴到富善，汗流浹背。記者追隨葉姐的腳步，走到客人的單位。上到樓層，顧客蔡小姐歡喜地開門，葉姐不單將新鮮蔬菜送到客人面前，還親切向顧客講解烹調的方法，與食用蔬菜的先後嘗味時間。

+ 5 + 4 + 3

「家中有小朋友，又有老人家，如今疫情 我們希望盡量光顧小店。因為始終我們都要食。家中人多，有4至5人，一日煮兩餐其實消耗很快。」蔡小姐購買一星期量的蔬菜，花費512元，可以煮湯、糖水和一些水果。她表示，昨日在大埔facbook發現葉姐提供滿200元送菜的服務，正好為自己解燃眉之急。她一直都擔心去菜市場買菜有染病的風險，一直都自己一次過去買大量的菜。而葉女士這次的上門送菜，正切合所需。

「無論賺唔賺到錢，都會幫佢送。」葉姐說，有些朋友因疫情失去工作，既可以幫到市民，又助朋友多份收入，「我哋可以努力啲，我哋香港人是最勤懇嘅。」