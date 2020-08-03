元朗逢吉鄉3男捱斬　1人遭「劏肚」重創　警拘4越南男女2人在逃

元朗發生斬人血案。3名男子昨晚（8月2日）在逢吉鄉1間士多，懷疑因為目光問題，遭3名惡煞圍毆追斬，全部中刀浴血，其中1人身中多刀遭「劏肚」，腸臟外露。警方事後拘捕4名越南男女，但只有1名男子為刀手之一，警方正追緝2名在逃同黨。

事發於昨（8月2日）晚9時許，警方接獲1名女子報案，指3名男子在逢吉鄉路1間士多，追斬其家人及朋友，逞兇後逃去無蹤。警員趕抵發現3名男傷者倒臥血泊中，其中1人肚腹重創、腸臟外露；另2人則背、手中刀，3人分別被送往屯門醫院及博愛醫院搶救，幸當時仍然清醒。

事後案發士多內外，血漬斑斑，觸目驚心。警方在附近1間石屋，截獲2男2女，其中1名36歲男子為刀手之一，他涉嫌「傷人」及「協助及教唆他人非法入境」；另外3人（27至49歲）則涉嫌「非法入境」，他們全為越南人。邊界警區刑事調查隊正追緝剩餘2名分別身穿黑衫、黃衫及戴口罩的疑犯歸案。

消息稱，遭「劏肚」的男子，為案發士多老闆娘的姓蔡（61歲）胞兄。事發時，他們的胞弟與友人在士多外聊天，期間疑因目光問題，與數名男子發生爭執，有人憤然持刀施襲，最終蔡兄與另外2名姓黃（51歲）及姓潘（55歲）男性友人，在亂刀下重創浴血。