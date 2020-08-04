深水埗唐樓單位陷火海　冷氣機飛墮落街險擊中車

深水埗有舊樓單位發生火警。今（4日）午1時13分，消防接獲稱，深水埗元州街1號一幢唐樓一單位發生火警，有大量濃煙冒出，消防接報後，開動一喉一煙帽隊到場灌救，約40名住客自行疏散，暫時未有傷亡報告。 有網民拍攝到火警時的情況，可見到涉事單位有大量黑色濃煙冒出，約數分鐘後，有火舌捲出窗外，現場並發出懷疑爆炸聲，有物品由涉事單位飛跌落街，現場有市民主動通知其他行人不要靠近火場。火場位置與油站僅一街之隔。 至下午5時許，火場解封。現場所見，起火的單位約400呎，位於4樓，屋內有大量雜物，被燒至燻黑，據悉，業主為一名獨居老翁，有街坊透露，涉事單位數年前亦曾發生火警。

有冷氣機於火警時直墮落地，險擊中停泊路邊的私家車。（郭倩雯攝）

現場所見，涉事單位窗架被燒至變形，部分窗框搖搖欲墜，而單位外的冷氣機、部分窗框於火警時燒至鬆脫墮地，一架停泊在路邊的私家車險被墮物壓中。消防員其後進入單位移除危險窗花。

街訪返回家中帶走寵物狗逃生

居民張小姐事發時於樓下茶餐廳工作，發現有火警後，立即返回自己的家中帶走寵物狗阿Mo逃生。張小姐稱家住涉事大廈的9樓，相信涉事單位低2至3層，返回家中時屋內全是濃煙，幸好阿Mo沒有不適，「唔擔心得咁多，拖到佢（阿Mo）落嚟我已經好開心。」

住在唐樓天台的簡太太，與奶奶及2名孫兒在行人路等候大廈解封，她表示，事發時聞到有異味，其孫兒稱「火燭呀，好大煙」，樓下亦有人大叫「火燭」，4人隨即疏散：「有拎鎖匙，冇拎濕毛布，戴個口罩掩住落嚟。」當時走廊濃煙密佈，他們一邊逃生，一邊拍門疏散鄰居。簡太太身穿睡衣倉忙逃生，苦笑說：「陰公呀！未食早餐，乜嘢都未食！」及至下午5時許，火場解封，他們才能回家。

機電署、屋宇署、消防處及中電人員上樓檢查，不少居民正在樓下等候上樓，至下午約5時半，相關人員已離開，現場已解封，居民陸續上樓返回家中。

消防到場灌救。（郭倩雯攝）

火警後，居民張小姐返回家中帶寵物狗阿Mo逃生。（郭倩雯攝）

起火的單位約400呎，位於4樓，現場所見屋內有大量雜物，被燒至燻黑，據悉，業主為一名獨居老翁，有街坊透露，涉事單位數年前亦曾發生火警。

現場並發出懷疑爆炸聲，有物品由涉事直跌落街。（林子健上載香港突發事故報料區）